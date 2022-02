Wittstock

Die Corona-Pandemie hat die Region zwar noch voll im Griff, dennoch blickt das Team des Wittstocker Kulturamts optimistisch in die Zukunft. Jüngst präsentierten Kulturamtsleiterin Georgia Arndt „kulturelle Leuchttürme“, wie sie Stadtsprecher Jean Dibbert nannte, die in diesem Jahr Wittstocker und Gäste gleichermaßen begeistern sollen. „Die Situation ist zwar noch schwierig, wir hoffen aber, dass bald wieder mehr möglich sein wird“, so Jean Dibbert.

Laut Georgia Arndt sollen die Bürger langfristig informiert werden, um sich wichtige Termine dick im Veranstaltungskalender anstreichen zu können. Etwa den Frauentag, der in diesem Jahr am 12. März groß in Freyenstein gefeiert werden soll. Dann wird Kabarettistin Andrea Kulka in der Hofstube des Schlosses ihr Programm „Die sieben Waffen der Frau“ präsentieren. „Sie war schon einmal bei uns zu Gast, diese Veranstaltung hatten wir ursprünglich schon viel früher geplant“, sagt Georgia Arndt. Karten kosten 10 Euro und sind ab sofort in der Tourist Information erhältlich.

Der Bahnhof wird wieder zum Kulturort. Quelle: Christian Bark

Am 4. April startet im Wittstocker Bahnhofsgebäude die 2021 erfolgreich initiierte Reihe der Reisevorträge. „Wo kann so etwas besser stattfinden, als in unserem Bahnhof“, sagt die Kulturamtsleiterin. Den Beginn macht die aus Wittstock stammende Fahrradabenteurerin Karen Wichert. Diesmal berichtet sie über ihre Solo-Radtouren von Wismar nach Wittstock und in die Vogesen. Zuhörer dürfen ihr Fahrrad und Gepäck in Augenschein nehmen sowie einen Blick in ihr Zelt werfen.

Wichtige Veranstaltungsdaten in Wittstock 12. März: Frauentag in Freyenstein 4. April: Reisevortrag im Bahnhof 30. April: Abendspaziergang in der Innenstadt und Tanz in den Mai auf dem Amtshof 15. Mai: Museumstour 11. Juni: Country-Fest am Daberturm 21. Juni: Fête de la Musique 29. Juli: Streetfood-Festival 6. August: 15 Jahre Archäologischer Park Freyenstein 13. August: dritte Open Air Gallery 20. August: Abschlusskonzert der Lotte-Lehmann-Akademie 27. August: Stadtfest in Wittstock 2. Oktober: Einheitsfest in Fretzdorf

Am 30. April soll der ursprünglich für Herbst 2021 geplante Abendspaziergang nachgeholt werden. Auch mit Blick auf den 385. Jahrestag der Schlacht bei Wittstock 2021 war das Thema „Schweden“ ausgewählt worden. „Wir betrachten Schweden historisch aber vor allem zeitgenössisch“, erklärt Georgia Arndt. An die 100 Helfer sollen an dem Spektakel beteiligt sein. 23 Bilder seien geplant. Vom Ikea-Möbel-Aufbauen bis hin zur Szene mit dem schwedischen Generalsstab aus dem 30-jährigen Krieg. Im Anschluss soll auf den Amtshof in den Mai getanzt werden.

Erstmals ist ein Streetfood Festival geplant. Quelle: JACQUELINE STEINER

Der Internationale Museumstag am 15. Mai soll wieder mit einer Tour zu den Museen und Gedenkstätten in Wittstock und seinen Ortsteilen gefeiert werden. Im vergangenen Jahr hatte die Premiere wegen der Corona-Lage in den Herbst verschoben werden müssen. Diesmal soll sie wie geplant mit Bussen stattfinden. Angefahren werden die Kreismuseen „Alte Bischofsburg“, der Daberturm, die Gedenkstätte Todesmarsch im Belower Wald, der Archäologische Park sowie das alte und neue Schloss Freyenstein und die Aussichts- und Gedenkplattform zur Schlacht bei Wittstock 1636.

Die Musikfete findet wieder am 21. Juni statt. Quelle: Christian Bark

Am 11. Juni lockt ein Country-Fest zum Daberturm, am 21. Juni die Fête de la Musique in die Wittstocker Innenstadt. Erstmals soll in Wittstock am 29. Juli auch ein Streetfood-Festival, inspiriert von ähnlichen Veranstaltungen in Neuruppin und Waren stattfinden. Am 6. August steht dann eine große Feier zu 15 Jahren Archäologischer Park in Freyenstein an und am 13. August locken wieder Künstler aus der Region und von weiter her zur „Open Air Gallery“ rund um den Wittstocker Bleichwall. „Künstler können sich jetzt schon melden“, sagt Georgia Arndt.

Für den 20. August ist das Abschlusskonzert der Lotte-Lehmann-Akademie auf dem Amtshof geplant, für den 27. August das Wittstocker Stadtfest. Um in den „Tag der Deutschen Einheit“ hineinfeiern zu können, findet das Wittstocker Einheitsfest der Ortsteile dieses Jahr schon am 2. Oktober in Fretzdorf statt. Bis dahin geht die Kulturplanung zunächst einmal. „Dann kommt der Herbst und da wissen wir noch nicht, wie dann die pandemische Lage sein wird“, so Georgia Arndt.

Von Christian Bark