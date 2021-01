Sewekow

Aktuell ist der Campingplatz am Glambecksee für Camper und Tagesbesucher geschlossen. Laut Corona-Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg ist es Betreibern von Beherbergungsstätten, Campingplätzen und Wohnmobilstellplätzen sowie privaten und gewerblichen Vermietern oder Verpächtern von Ferienwohnungen und ‑häusern sowie vergleichbaren Angeboten untersagt, Personen zu touristischen Zwecken wie Freizeitreisen zu beherbergen.

Anders sieht es etwa bei Geschäftsreisenden aus. „Wir hatten kürzlich einen Stellplatz an Handwerker vermietet, die im Wohnmobil geschlafen haben“, blickt Betreiber Erhard Lange zurück. Seines Wissens nach durften auch Dauercamper bisher ihre Stellplätze besuchen. Das ist auch nach der 4. Novelle der Eindämmungsverordnung im Januar so geblieben.

Erhard Lange, Karina Detke und Hündin Lucy leben auf dem Campingplatz. Quelle: Christian Bark

Das Verbot gilt nach wie vor nicht für die Vermietung und Verpachtung von Ferienwohnungen und -häusern, die auf der Grundlage eines Miet- oder Pachtvertrags mit einer Laufzeit von mindestens einem Jahr nicht nur vorübergehend genutzt werden.

„Ein solcher Stellplatz beruht ja auf einem dauerhaft geschlossenen Pachtvertrag“, erklärt Erhard Lange. Wie der Sprecher des Landkreises Ostprignitz-Ruppin, Alexander von Uleniecki, gegenüber der MAZ erklärte, gehe man bei solchen dauerhaften Aufenthalten und damit verbundener geringer Reisetätigkeit von einem verringerten Ansteckrisiko aus.

Der Appell bleibe aber, die Notwendigkeit abzuwägen. Soll heißen, in der Datsche oder beim Campingmobil nach dem Rechten schauen und gegebenenfalls Reparaturen durchzuführen ja, nur hinfahren, um dort frische Luft zu schnappen oder spazieren zu gehen nein. Ersteres kann auch als triftiger Grund angeführt werden, den vorgegebenen 15-Kilometer-Radius zu überschreiten. Der gilt, wenn der sogenannte 7-Tages-Inzidenzwert über die Marke von 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner steigt.

Appell an Reiseverzicht

„Bewohner des Landkreises Ostprignitz-Ruppin können sich innerhalb der Kreisgrenzen aber weiter frei bewegen“, sagt Alexander von Uleniecki. Heißt also auch ihre Dauercamperparzelle oder Kleingarten besuchen. Es werde aber empfohlen, wenn irgend möglich, darauf zu verzichten.

Wer aus einem Kreis oder kreisfreien Stadt mit 7-Tages-Inzidenzwert von unter 200 kommt, kann ebenfalls ohne Probleme auf dem Platz nach dem Rechten schauen. Was die Einreise und triftigen Gründe in andere Bundesländer angeht, da empfiehlt Alexander von Uleniecki, vorher die entsprechenden Verordnungen zu lesen.

Über das Covid-19-Dashboard des Robert Koch-Instituts ( RKI) könne man übrigens den 15-Kilometer-Radius für sein Gebiet berechnen lassen –hier gilt laut Auskunft des Kreissprechers die Luftlinie. Wer diesen Radius überschreitet, braucht wieder besagten triftigen Grund. Das sind laut Potsdamer Gesundheitsministerium auch die Fahrt zum Arbeitsplatz, Arztbesuche, Einkäufe oder der Besuch von Verwandten und Partnern.

Erhard Lange hofft indessen, dass das Pandemiegeschehen ab April wieder eine vollständige Öffnung seines Platzes erlaubt und die Saison nicht verspätet, wie 2020, starten kann. Dann will der Betreiber die Gäste etwa mit einer neuen Sauna direkt am See erfreuen, wie Erhard Lange ankündigt.

