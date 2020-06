Neuruppin

Sieben Monate saß eine 34-Jährige in Untersuchungshaft. Am Mittwoch hob die erste Große Strafkammer des Landgerichts den Haftbefehl auf und sie konnte nach Hause gehen.

Vorläufig in die Freiheit entlassen

„Wir gehen nicht davon aus, dass Fluchtgefahr besteht“, sagte der Vorsitzende Richter Udo Lechtermann. Auch wenn die verhängte Strafe nicht gering ist. Allerdings muss sie sich zwei Mal in der Woche bei der Polizei melden.

Die Richter verurteilten die zweifache Mutter wegen Drogenhandels in sechs Fällen zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und neun Monaten.

„Eine empfindliche Strafe ist erforderlich. Sie bewegt sich aber noch in einem Rahmen, der der Angeklagten die Gelegenheit gibt, noch mal im Leben Fuß zu fassen“, so Lechtermann.

Das ist ihr bisher offensichtlich nicht gelungen und führte wohl 2015 dazu, dass sie anfing, mit Drogen zu handeln. Zunächst ging es dabei um Cannabis und Amphetamin in der Größenordnung von je 100 Gramm. Die Mengen steigerten sich auf 300 Gramm Marihuana und 800 Gramm Amphetamin.

Angeklagte machte weiter

Im Juli 2018 fand eine Wohnungsdurchsuchung bei ihr statt. Sie blieb auf freiem Fuß. „Ein offensichtlicher Fehler“, meinte der Richter. Denn sie machte munter weiter. Daran hinderten sie auch ein Ermittlungsverfahren und eine Anklage nicht. Im Gegenteil: Sie erweiterte noch ihr Sortiment, so Lechtermann. Bei einer zweiten Durchsuchung im November vergangenen Jahres fand die Polizei auch Kokain.

Es seien große Mengen über den Tisch gegangen. Sie habe eine erhebliche kriminelle Energie aufgewendet, sich selbst aus der Schusslinie zu halten, indem sie die Drogen bei anderen Leuten lagerte, so Lechtermann.

Bei der Polizei, die sie auf ihrer Arbeitsstelle damals abholte, hatte sie reinen Tisch gemacht und sich zuvor bei der Durchsuchung kooperativ gezeigt. Wie die Beamten vor Gericht ausgesagt hatten, habe sie „regelrecht erleichtert“ gewirkt.

Geständnis sei unter Druck entstanden

Davon wollte sie vor Gericht nichts mehr wissen. Was sie damals gesagt habe, sei nicht richtig gewesen. Das Geständnis sei unter Druck zustande gekommen. Ihr sei widerrechtlich Untersuchungshaft angedroht worden, sie habe keinen Anwalt anrufen dürfen, sie habe unter Alkohol und Drogen gestanden und einen Nervenzusammenbruch erlitten. Das alles hatten die drei Beamten vor Gericht bestritten. „

Wem glauben wir?“ fragte der Staatsanwalt. Er jedenfalls habe keinen Grund, an den Aussagen der Beamten zu zweifeln. Er arbeite seit vielen Jahren mit ihnen und wisse, wie sie arbeiten. Aus seiner Sicht war das Geständnis der Angeklagten im Prozess verwertbar.

Das sah Verteidiger Thomas Penneke ganz anders. Er sprach von verbotenen Vernehmungsmethoden. „Ich sehe Täuschung und Zwang. Die Polizei macht ordentliche Arbeit, heißt es immer. Aber sie macht auch Fehler.“ Seiner Meinung nach erpressten die Beamten das Geständnis. Er beantragte für seine Mandantin eine Strafe nicht über zwei Jahre, die zur Bewährung ausgesetzt werden könne.

Gericht sah keinen „unzulässigen Druck“ auf Angeklagte

Dem schloss sich das Gericht nicht an, ebenso wenig seiner Auffassung, dass die Aussage der 34-Jährigen erzwungen worden sei. „Es passieren sicherlich Fehler. Aber es ist längst nicht so, dass jeder Verstoß zu einem Verwertungsverbot einer Aussage führt“, sagte Lechtermann. Das Gericht sah keinen „unzulässigen Druck“, der in der Vernehmung auf die Angeklagte ausgeübt wurde. Und dass sie keinen Anwalt anrufen durfte, glaubten ihr die Richter nicht.

Die Angeklagte ist bisher nicht vorbestraft. Sie saß unter erschwerten Bedingungen im Gefängnis, konnte Corona bedingt ihre Kinder lange nicht sehen. Nun wird sie sie in die Arme schließen können. Allerdings ist ihre Freiheit nur vorläufig: Ihre Strafe muss sie noch absitzen.

Von Dagmar Simons