Wittstock

Hunderte Impfgegner zogen am Mittwochabend in Wittstock durch die Innenstadt. Auf Plakaten waren Sprüche wie „Freiheit statt Impfzwang“ zu lesen. Zu Paukenschlägen wurden Parolen gerufen: „Wir sind viele, wir sind laut, weil man uns die Freiheit klaut“ oder „Das System ist am Ende, wir sind die Wende“.

Es begann mit einer Kundgebung in Wittstock

Bevor sich der Tross gegen 20 Uhr in Bewegung setzte, hatte es auf dem Marktplatz eine

Die Protestaktion hatte mit einer Kundgebung auf dem Marktplatz begonnen. Quelle: Björn Wagener

Kundgebung gegeben. Dabei kamen mehrere RednerInnen zu Wort, die sich kritisch zum politischen Umgang mit der Pandemie äußerten. Sie erzählten auch von ganz persönlichen Erlebnissen als Folge der Corona-Krise. Da ging es um Kinderbetreuung, Schule oder die Auswirkungen auf die Arbeitswelt.

Mit dem Impfen würden sich die Menschen eine trügerische Sicherheit zurückholen, die nur für kurze Zeiträume gilt und an immer neue Impfforderungen geknüpft werde. Das Thema Impfen dürfe die Gesellschaft nicht weiter spalten. Initiiert wurde diese Demonstrationszug von der rechtsgerichteten Kleinpartei „Der Dritte Weg“, die bereits Mitte Dezember zu einer ähnlichen Protestkundgebung aufgerufen hatte, der viele Teilnehmer folgten.

Maskenpflicht in Wittstock weitgehend eingehalten

Bereitschaftspolizisten sicherten am Mittwochabend die Demonstration. Es galten Maskenpflicht und Abstandsgebot. „Diese Forderungen wurden auch weitgehend eingehalten“, berichtet Polizeisprecherin Christin Knospe. Lediglich drei Verstöße gegen die Maskenpflicht seien als Ordnungswidrigkeit aufgenommen worden. Außerdem war beim Abreiseverkehr Pyrotechnik in einem Papierkorb am Bahnhof in Wittstock gezündet worden.

Von Björn Wagener