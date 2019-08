Pritzwalk/Wittstock/Kyritz - Den Kandidaten auf den Zahn gefühlt Die MAZ hat den sieben Bewerberinnen und Bewerbern im Landtagswahlkreis 2 fünf Fragen gestellt. Heute die Antworten auf Frage 1: Was ist notwendig, um die Lebensqualität in der Prignitz zukunftssicher zu gestalten?

Zum Wählen möchte nicht nur das Kumulus-Team ermuntern. Den Aufruf unterstützten am Mittwoch auf dem Markt in Pritzwalk auch Bürgermeister Ronald Thiel (l.) und sein Heiligengraber Amtskollege Holger Kippenhahn (4.v.r.) sowie die vier der sieben Direktkandidaten, die an diesem Tag für sich auf dem Markt warben: Katrin Lange (SPD, 4.v.l.), Jan Redmann (CDU, 5.v.l.), Matthias Dittmer (Grüne, 6.v.r.) und Dieter Groß (Linke, r.). Es fehlen auf dem Bild die Direktbewerber Christa Pfeifer (Freie Wähler), Tom-Morten Theiß (FDP) und Arnd Heymann (AfD). Quelle: Bernd Atzenroth