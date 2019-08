Wittstock

Seine Bilder reifen langsam. Diese Zeit nimmt er sich. „Das ist immer eine intensive Auseinandersetzung und kann ein halbes Jahr dauern“, sagt der Berliner Maler Jens Wohlrab. Doch in dieser Reifezeit ändert sich auch sein Verhältnis zu den Werken. „Nach zwei Monaten habe ich noch kein Urteilsvermögen, das verändert sich im Laufe der Zeit.“

Jens Wohlrab gehört zu den 18 Künstlern, die in der Kunstausstellung „ Fundamenta 1“ im Kunsthaus Dosse-Park in Wittstock bis zum 29. September ihre Werke zeigen. Dort fallen vor allem seine wahrlich großen Bilder ins Auge. Bis zu zwei mal 2,70 Meter groß sind sie und strahlen in satten bis sanften Farbtönen.

Jens Wohlrab setzt einen Klangteppich in Bilder um. So wie er auf dem Klavier Partituren spielt und dabei Bilder vor dem inneren Auge entstehen, kann auch ein Bild die Seele berühren, wie es bei einem Musikstück geschieht.

„Die Kontraste sind wie die Lautstärke“, sagt er und vergleicht die Bilder wiederum mit Musik. Gelb und Rot in vielen Schattierungen tauchen auf seinen Werken auf und wirken wie eine Musikimprovisation, deren Motiv immer weiter moduliert wird. Dabei drängen sich unweigerlich melodische und leise Töne auf.

Kontrast zum großen Format: Das Bild „Mittelland“ entstand im niedersächsischen Wendland. Quelle: Christamaria Ruch

Blau und Grün treten eher in den Hintergrund, gehören aber zur Tonleiter. Doch Schwarz sucht man bei ihm vergebens. „Ich wurde beim Studium davor gewarnt, denn Schwarz kann Bilder zerstören“, sagt der 53-Jährige. Jens Wohlrab stammt aus Bayern.

Den Zeichenunterricht in der Schule empfand er „als Moment der Ruhe, ich hatte mich in die Bilder vertieft und mein Interesse an Malern wuchs“, erinnert er sich. Auch das Fachabitur mit dem Schwerpunkt Gestaltung entsprach seinen Neigungen. 1990 kam er zum Studium der Malerei nach Berlin und ist seitdem dort verwurzelt.

Schon früh mochte er die Farbigkeit. Vielleicht liegt das daran, dass seine zweite Leidenschaft dem Klavier gehört. Auch die Musik lebt von Farbigkeit. „Die realistische Malerei ist nicht das Ende der Welt, ich wollte mich auch in anderen Welten umsehen“, erinnert er sich. Für ihn ist wichtig, seine Arbeit mehrgleisig auszurichten.

Auf dem fünf Quadratmeter großen Bild „Der Gesang der Sirenen“ verstecken sich Figuren. Fällt Licht auf das Werk, fallen die Intarsien auf. Quelle: Christamaria Ruch

Eher zufällig eröffneten sich neue Wege. Als er vor 20 Jahren ein Foto einer Stadtansicht kopieren lassen wollte, wurden die schwarzen und blauen Bestandteile zeitversetzt gedruckt und es kam zu Farbverschiebungen. Das Ergebnis löste „eine Initialzündung in mir aus“, so Jens Wohlrab.

„Diese Farbverschiebung habe ich in die Malerei übernommen, ohne dabei die Gegenständlichkeit zu opfern.“ Wer seine Bilder betrachtet, kann Farbpartituren entdecken. „Welche Farben ich verwende, ist auch eine emotionale Frage“, räumt er ein.

Spaziergänge inspirieren den Maler

Die Inspiration für seine Werke holt er sich in der Stadt bei Spaziergängen; er hält im Block erste Impressionen fest. „Die Titel für die Bilder reifen beim Malen.“ Bis zu zehn Schichten Farbe liegen auf den Bildern. Vor allem arbeitet er mit Ölfarbe; seit fünf bis sechs Jahren unterlegt er die Werke zunächst mit Acrylfarbe. Mit seiner Schichtenmalerei und der Bildtiefe komponiert er feine Farbübergänge.

Das Werk „Club of Rom“ entstand 2009 nach einer Romreise. „Ich habe meine Sinnesfreude in das Bild gepackt“, sagt er. Ein goldener Engel schwebt scheinbar schwerelos durch das Bild. Dabei sind die „unscharfen Vermalungen gewollt. Sie sind wie ein weicher Fluss.“

„Hypnosis“ gehört zu den großformatigen Werken und entwickelt beim Betrachten einen Sog. Quelle: Christamaria Ruch

Das Bild „Hypnosis“ von 2016 entwickelt einen entsprechenden Sog. Im Zentrum befindet sich eine Blume, daneben fallen gelbe Intarsien auf. „Ich lasse gern die Farben fließen, es gibt keine harten Strukturen.“ Wieder setzt er auf Unschärfe im Bild; sie löst die Sogwirkung beim Betrachten aus. Ebenso baut er auf „den Reiz der versteckten Figuration.“ Das wird bei seinem Bild „Der Gesang der Sirenen“ deutlich. Fällt das Licht auf das Werk, treten die Intarsien hervor.

Doch bei all diesen großen Bildern setzt Jens Wohlrab bewusst Kontrapunkte. „Ich male kleine Bilder, um Atem zu holen. Das ist für den Kopf, die Augen und die Seele wichtig“, sagt er. Diese Landschaften sind leicht zu erkennen. Mit Blick auf den Ausstellungsort in Wittstock sagt er: „Das Haus ist ein Glücksfall für uns, hier werden viele Positionen in der Kunst gezeigt.“

Die Ausstellung „ Fundamenta 1“ im Kunsthaus Dosse-Park in Wittstock steht bis 29. September für Besucher offen. Weitere Informationen unter www.fundamenta-art.de.

