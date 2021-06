Der längste Tanzkurs in Wittstock

Wittstock

Eins, zwei drei – eins, zwei, drei, gibt Tanzlehrerin Katrin Rösel den Takt vor. Die Paare drehen sich zu Pop- und Schlagermusik auf dem Parkett. Die Schritte und Bewegungen sind zuweilen noch etwas vorsichtig, aber die Übung macht’s. Und genau dafür ist der Abend ja da.

Die Tanzschule Schier-Rösel gibt wieder Tanzkurse. In Wittstock, Wittenberge, Pritzwalk, Kyritz, Perleberg und Stendal ist ein Stück Freizeit-Spaß zurück aus der Corona-Starre.

Dabei erleben manche Teilnehmer eine ungewöhnliche Situation: „Das ist unser dritter Kurs in ungefähr zwei Jahren. Jetzt bringen wir es endlich zu Ende“, sagt Anke Gast, die mit ihrem Mann Thomas zusammen mit einer Reihe anderer Paare im Vereinssaal „Zur Eiche“ in der Gröperstraße 33 in Wittstock einen Tanzkurs belegt. Man kennt sich. Es herrscht eine lockere Stimmung.

Von der Pandemie voll erwischt

Die Pandemie hatte die Tanzschüler auf dem Parkett voll erwischt. Der Kurs, der in Wittstock bereits Ende 2019 begann, wurde von der Corona-Krise jäh unterbrochen. Nichts ging mehr – und das ab sofort. „Damals hieß es, ’ihr müsst jetzt aufhören’. Das war mitten in einem Kurs“, erinnert sich Katrin Rösel. Die Kinder, die am Nachmittag dran waren, konnten noch planmäßig agieren, zum abendlichen Aerobic-Kurs erschienen dann aber kaum mehr Teilnehmer. Der Grund: Die aktuelle Pressekonferenz zur Krise hatte wieder neue Einschränkungen verkündet. „Aber ich habe während der Kurse ja kein Fernsehen geschaut und das deshalb gar nicht so schnell mitbekommen.“

Fühlten uns, als wären wir egal

Als dann alles dicht war, stand die Tanzschule der Familie Rösel vor der Frage: Was nun? „Wir durften gar nichts machen. Wir konnten uns mit der Tanzschule auch nirgends richtig einordnen. Wir fühlten uns, als würden wir nicht mehr gebraucht, als wären wir einfach egal.“

Katrin Rösel von der Tanzschule Schier-Rösel und Saal-Vermieter Kenny Lippert. Quelle: Björn Wagener

Als kleine Ersatzvariante wurden Tanzvideos verschickt – zum Nachtanzen für zu Hause. Die Jugendlichen seien damit auch ganz gut zurechtgekommen, weil sie den Umgang mit Smartphone und Whatsapp kennen. „Bei den Erwachsenen war das schon schwieriger.“

Die Solidarität bei den Kunden ging sogar so weit, dass viele ihre Mitgliedsbeiträge zahlen wollten, obwohl gar keine Kurse stattfinden durften. „Das aber wollten wir nicht. So sind wir einfach nicht“, sagt Katrin Rösel. Einige Kunden seien durch die Krise zwar verloren gegangen. Aber wer dabei blieb, habe sich auch rasch wieder hineingefunden. Aktuell müssen Tanzschüler geimpft, genesen oder getestet sein.

Tresen ist noch nicht in Betrieb

„Wer herkommt, ist auch hoch motiviert“, sagt Kenny Lippert, der Vermieter des Saales, in dem regelmäßig getanzt wird. Er wurde 2019 komplett saniert und verfügt über einen Tresen, der aber noch nicht wieder in Betrieb gegangen ist. „Wir hoffen, dass wir zur neuen Saison nach den Sommerferien wieder vollständig an den Start gehen können.“ Am 23. September beginnt um 20.30 Uhr in Wittstock wieder ein Grundkurs im Paartanz für Erwachsene.

Die Tanzschule Schier-Rösel existiert seit 1846. Der Familienbetrieb, der heute aus einem zehnköpfigen Team besteht, hat seine Wurzeln in Wittenberge. Im Vereinssaal „Zur Eiche“ in Wittstock wirbeln Tanzschüler seit 15 Jahren übers Parkett. Davor fanden die Kurse im ehemaligen OTB-Gebäude in der Rheinsberger Straße statt. Bereits Kinder ab drei Jahren können bei Schier-Rösel das Tanzen lernen. Hip-Hop- und Jugendtanzkurse, Erwachsenentanzkurse und Aerobic – all das gibt es ebenso wie Tanzkreise. Sie bestehen aus ehemaligen Tanzschülern, die sich regelmäßig zu gemeinsamen Tanzabenden treffen, einfach um Spaß zu haben.

Tanzen als Therapie

Katrin Rösel selbst begann „mit sechs oder sieben“ Jahren mit dem Tanzen – zunächst, um die eigene Körperhaltung zu verbessern. Der Arzt habe ihr damals das Tanzen quasi als Therapie empfohlen. Sie war zunächst beim Ballett, mochte das aber nicht. Später – mit zwölf Jahren – lernte sie in der Tanzschule Schier-Rösel Rodney Rösel kennen. Er wurde zunächst ihr Tanzpartner und später ihr Ehemann.

Beide tanzten lange Zeit Turniere im Rock ’n Roll. „Aber wenn man eine Tanzschule führt, hat man dafür einfach keine Zeit mehr“, sagt Katrin Rösel. Die muss ohnehin gut geplant werden. Denn das Tanzlehrer-Paar lebt heute an der Ostsee und gibt dort auch Kurse im Kite-Surfen. Das heißt, es müssen viele Pendel-Kilometer im Auto zurückgelegt werden. Ein Problem? „Nein, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht.“

www.tanzcentrum.com

Von Björn Wagener