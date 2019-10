Wittstock

Ein Ladendetektiv erwischte am Montag um 16.30 Uhr zwei Männer beim Werkzeugklau in einem Geschäft an der Uetersener Straße in Wittstock.

Sie hatten Elektrowerkzeuge im Wert von zirka 1000 Euro aus den Regalen genommen und im Außenbereich zur späteren Abholung deponiert. Neben den Werkzeugen ließen sie auch einen Rucksack zurück, in dem sich entwendete Türschlösser eines weiteren Geschäfts befanden.

Detektiv hält 42-jährigen Neuruppiner fest

Als der Ladendetektiv die Männer ansprach, flüchtete einer. Der andere, ein 42-jähriger Neuruppiner, konnte durch den Detektiv festgehalten und an die Polizei übergeben werden. Es wurden Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Von MAZ-online