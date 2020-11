Wittstock

Auch nach rund zwei Wochen des weitgehenden Lockdowns gibt es immer noch Hoffnung: Das Weihnachtsgeschäft im Dezember ist noch möglich, ab und an gehen schon jetzt einige Weihnachtsgeschenke über den Ladentisch. Doch nach wie vor ist die Unsicherheit nicht gewichen: Was kommt da noch auf uns zu? Das fragt sich – wie viele Menschen dieser Tage – auch Uhrmachermeister Detlef Beuß aus Wittstock, der auch dem örtlichen Mittelstandsverein vorsteht.

Die Corona-Zahlen immer im Blick

Die Corona-Zahlen hat er nach wie vor regelmäßig im Blick – überregional wie lokal. Auch wenn das Wissen über die Zahlen nicht dabei hilft, die Sache schneller zu überstehen, so will er doch informiert sein. „Man kann natürlich nicht alles anschauen oder lesen, aber man muss informiert bleiben.“

Mit Spannung erwartet er den ersten Zwischenbericht der Bundesregierung. So richtig ermutigend ist die Entwicklung ja nicht. „Aber ich bleibe trotz allem immer noch positiv“, sagt er. Immerhin tut sich etwas beim Impfstoff.

Nach wie vor sind die Straßen leer, vor allem abends. „Aber wo sollen die Leute auch hin? Abwarten und Tee trinken“, mehr ist zurzeit nicht drin – Planungen, zumindest für dieses Jahr, erst recht nicht.

Weihnachten mit Fragezeichen

Zu Weihnachten habe er sich jedenfalls nichts vorgenommen. „Wir machen es uns zu Hause gemütlich.“ Ob das mit Besuchen klappen wird, steht ja ebenfalls in den Sternen. „Wenn die Kinder kommen können, dann wäre das schön, aber wenn nicht, muss es auch gehen. Man kann es ja nicht ändern“, sagt Beuß. Der Enkel in Berlin ist gerade acht Wochen alt. „Er vermisst uns natürlich noch nicht, aber wir ihn!“ Notfalls muss in der Familie eben telefonischer Kontakt ausreichen.

Trotz allem lässt er seinen Blick schon etwas weiter in die Zukunft schweifen.

Nächste Hochzeitsmesse noch im Plan

Mitte Februar 2021 soll die nächste Hochzeitsmesse in Wittstock stattfinden. Daran hält Detlef Beuß aktuell jedenfalls fest. „Ein bisschen planen muss man auch in diesen Zeiten. Absagen kann man notfalls ja immer noch.“

Mit der Maskendisziplin der Mitmenschen ist der Wittstocker Uhrmachermeister grundsätzlich ganz zufrieden. „Fast alle, die in mein Geschäft kommen, tragen eine Maske“, sagt er. Nur ganz wenige Kunden müssten daran erinnert werden. Komplett auf Berührungen zu verzichten, ist in einem Uhrengeschäft schwierig. Da muss eben auch mal ein Armband angepasst werden oder Ähnliches.

Von Björn Wagener