Wittstock

Keine Weihnachtsmärkte, keine Veranstaltungen, keine Treffen: Corona macht vieles kaputt, aber nicht alles. Der Mittelstandsverein und die Stadt Wittstock möchten in einer Welt voller Einschränkungen, Verbote und Regeln zumindest ein kleines Zeichen setzen – ein Licht im Dunkel sozusagen. So heißt denn das, was in Wittstock im Dezember für ein paar Tage auf dem Programm steht, auch „Licht im Advent“.

Verlängerte Öffnungszeiten in Wittstock

Dabei geht es nicht um eine Veranstaltung im herkömmlichen Sinn – die wäre ohnehin nicht möglich. Immerhin aber laden die Innenstadt-Händler vom 5. bis 13. Dezember zu etwas verlängerten Öffnungszeiten ein – werktags bis 19 Uhr, an den Samstagen bis 14 Uhr und am Nikolaus-Sonntag, 6. Dezember, von 13 bis 17 Uhr. Dieser „weihnachtliche Lichterzauber“ soll ein „stressfreies und achtsames Einkaufserlebnis“ ermöglichen, natürlich – wie längst üblich – nur mit Mund- und Nasenschutz.

Die Ankündigungsplakate bereits gedruckt. Viel mehr Werbung möchte der Mittelstandsverein gar nicht machen. Denn das Ganze soll lokal begrenzt stattfinden.

Das Kundenverhalten im Geschäft von Detlef Beuß hat sich in dieser Woche im Vergleich zur Vorwoche kaum verändert.

November ist eher ruhig

Der November sei aber ohnehin ein wirtschaftlich eher ruhiger Monat. Der Wittstocker Unternehmer hat die Hoffnung, dass zu Weihnachten vielleicht doch noch ein familiäres Zusammensein möglich sein könnte. Das folgert er aus den Nachrichten der vergangenen Tage. „Jetzt müssen wir schauen, ob die Zahlen fallen oder nicht.“

Beim Mittelstandsverein ist Ruhe eingekehrt. „Alle Veranstaltungen sind abgesagt.“ Am 7. Dezember hätte eine Mitgliederversammlung stattfinden sollen – verbunden mit einem Weihnachtsessen. Aber das geht natürlich nicht.

Immerhin habe Corona bei Mitgliedern des Vereins bislang nicht zu Geschäftsschließungen oder ähnlichen einschneidenden Veränderungen geführt.

Zwischen Baum und Borke

Wenn es um Planungen von Veranstaltungen geht, steht Beuß nach wie vor zwischen Baum und Borke. Handwerkerball im März? Könnte schwierig werden. Tanz? Wohl eher nicht. Bisher hat er organisatorisch dahingehend noch nichts unternommen. Aber der langfristig eingetaktete Urlaub ist ins Auge gefasst: eine Woche wandern im August. Bis dahin dürften die Impfungen vorangeschritten sein, glaubt er. Auch Abstände lassen sich im Freien gut einhalten.

Allgegenwärtig ist und bleibt der ganz persönliche Sport – die regelmäßigen Laufrunden über knapp zehn Kilometer, manchmal sogar in der Mittagspause. Und manchmal schwingt er sich auch auf sein Rennrad und unternimmt größere Touren. So fuhr er kürzlich nach Wusterhausen, um sich die Rathausuhr näher anzuschauen, an der er gearbeitet hat.

Von Björn Wagener