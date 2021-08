Wittstock

Er konnte sein Glück kaum fassen: Der Kunstmaler Detlef Glöde aus Blumenthal gewann den Publikumspreis bei der zweiten Open-Air-Gallery am 14. August auf dem Bleichwall in Wittstock. Unter 29 Künstlern aus Ostprignitz-Ruppin hatte Detlef Glöde am Ende die Nase deutlich vorn.

Damit verbunden ist ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro. Mirko Bickel, Präsident des Rotary Club Wittstock, kürte am Ende des Tages die Gewinner des Publikumspreises. Der Rotary Club finanzierte die Preisgelder für die drei besten Werke.

Detlef Glöde holt Publikumspreis bei der zweiten Open-Air-Gallery in Wittstock

Die Stadt Wittstock als Veranstalter sieht in der Open-Air-Gallery sowohl für Künstler als auch Besucher eine gute Gelegenheit, ungezwungen ins Gespräch zu kommen. Viele Kunstschaffende schickten außerdem ein eigenes Werk um den Publikumspreis ins Rennen.

Detlef Glöde wählte dafür ein plastisches Bild einer Naturstudie. Hinter der „Physalis“ steckt eine Lampionblume, von der nur noch das Gerippe der Kelchhülle übrig geblieben ist. Sie umschließt die reife Frucht in sattem bis grellen Orange. Das Bild in Acryltechnik ist quadratische 80 mal 80 Zentimeter groß.

Rotary Club Wittstock finanziert den Publikumspreis

Mirko Bickel machte die Prämierung spannend und hielt mit seinem lockeren Plauderton die drei Platzierten zunächst im Ungewissen. „Das ist charmant, dass der Vorjahressieger wieder angetreten ist“, sagte Bickel über den Holzkünstler Benjamin Schulte aus Netzeband. Schulte traf erneut den Nerv des Publikums und erlangte den dritten Platz sowie 200 Euro Preisgeld.

Schon fing Mirko Bickel die Stimmung eines Landschaftsbildes von Malerin Ruth Mende aus Wittstock ein, ohne genauer ins Detail zu gehen. Erst als er den Titel „Wiese vor Wittstock“ nannte, wusste Ruth Mende um ihren Erfolg des zweiten Platzes und 300 Euro Preisgeld.

Mirko Bickel (r.), Präsident des Rotary Club Wittstock, überreichte Detlef Glöde das Preisgeld in Höhe von 500 Euro. Quelle: Christamaria Ruch

Detlef Glöde liegt mit Acrybild „Physalis“ deutlich vorn

„Das ist ein deutlicher Sieg für Detlef Glöde“, sagte Georgia Arndt, Amtsleiterin für Kultur und Tourismus, nach dem Auszählen der Stimmen. Im vergangenen Jahr lag Detlef Glöde bereits auf dem zweiten Platz, damals wurde jedoch nur der Sieger mit einem Preisgeld geehrt.

„Ich hatte weiche Knie und meine Hände haben gezittert“, sagte der Gewinner über seine ersten Eindrücke nach dem Erfolg. Und: „Jeder Künstler hat seinen eigenen Stil, auch andere hätten den Publikumspreis verdient.“ Das Bild „Physalis“ wählte Detlef Glöde passend zur aktuell schwierigen Situation aus.

Er zieht eine Parallele zwischen dem Bild und seiner emotionalen Lage in der Corona-Krise: „Die Frucht sieht optisch unversehrt aus, steckt aber hinter Gittern wie in einem Gefängnis.“ Glöde räumt ein, dass „die Enge in solchen Lebenslagen im Kopf erfolgt.“

Gewinnerbild entstand im dritten Corona-Lockdown

Das Bild entstand Anfang dieses Jahres mitten im dritten Lockdown. Es eröffnet aber weiteren Raum für Interpretationen: Die Herzform der Physalis ist Sinnbild für etwas Positives und die Spitze an der unteren Seite der Fruchthülle bricht leicht auf. „Beim Arbeiten denke ich nicht alles zu Ende“, sagt Detlef Glöde. Er sieht die eigentliche Kunst im Schaffensprozess und nicht im Ergebnis.

Auch wenn er mit dem Publikumspreis geliebäugelt hatte, war zunächst alles offen. Doch die Gespräche mit den Besuchern im Laufe des Tages beflügelten ihn. „Es gab wieder Erwarten eine gute Resonanz, die Leute waren von dem Thema und dem Bild berührt“, so Glöde.

Natur ist Vorbild

Streift der Maler durch die Natur, findet er immer neue Inspiration für seine künstlerische Arbeit. „Auslöser für meine Bilder sind Naturbeobachtungen, dort erkenne ich Motive“, sagt Detlef Glöde. Bescheiden wehrt er Lob ab: „Ich setze das dann mit meinen technischen und handwerklichen Möglichkeiten um.“ Immer wieder steht er vor einem Rätsel. Denn „die Natur zeigt uns Sachen, die gar nicht so umzusetzen sind.“

Gerade die plastische Darstellung ist also eine große Kunst. Nur wer direkt vor dem Bild der „Physalis“ steht, erlebt die dreidimensionale Wirkung. Der Trick: Detlef Glöde baute sein Bild von hinten nach vorn auf; bei der vorderen Seite der Fruchthülle setzte er den Pinselstrich kräftiger und baute Schatten ein. „Die Ausführung ist oftmals schwieriger als die Idee“, räumt der 62-Jährige ein.

Open-Air-Gallery ist Plattform für Künstler

Über die Open-Air-Gallery gerät Detlef Glöde ins Schwärmen. „Das ist eine tolle Plattform, vor allem auch für Laienkünstler, sich zu präsentieren und Kontakte zu knüpfen“, sagt er. Detlef Glöde ist seit 16 Jahren beruflich selbstständiger Kunstmaler und weiß, welche Chancen sich aus Veranstaltungen wie der Open-Air-Gallery für die Kunst entwickeln.

Malerin Doris Kretschmer ließ bei der zweiten Open-Air-Gallery ihre Werke mit der Kulisse an den Libellen in Zwiesprache treten. Quelle: Christamaria Ruch

Viele Themen in der Malerei

Sein Themenfeld der Öl- oder Acrylmalerei ist weit bestellt. Heimat- und Historienmalerei, Illustrationen, Bilderrestaurierung oder der Mal- und Zeichenunterricht. Mit diesen Standbeinen macht sich Detlef Glöde seit 2005 einen Namen.

Wer durch sein Atelier in Blumenthal geht, entdeckt in seinen Werken vor allem die gegenständliche Malerei. Dabei arbeitet Detlef Glöde originalgetreu und hält alles bis hin zum kleinsten Detail fest. „Ich habe schon früh diesen Stil für mich entdeckt und dann von der Pike auf erlernt.“

Detlef Glöde sucht seit mehreren Jahren auch im Experimentellen die Herausforderung. Quelle: Christamaria Ruch (Archiv)

Die Kunst und die Gespräche

Perspektive, Proportionen und Schattierungen – all das berücksichtigt er, wenn er seine Bilder durchkomponiert. Seit mehreren Jahren nimmt bei Glöde auch das Experimentieren mit Techniken und Motiven immer mehr Raum ein.

„Bilder müssen mit dem Betrachter ins Gespräch kommen, erst dann wird daraus Kunst“, sagt Detlef Glöde. Damit meint er auch das Dilemma der Einsamkeit in der Corona-Krise; viele Künstler vermissten die Gespräche und den Austausch. „Wenn man das Licht ausknipst, sind die Bilder nur noch Material“, sagt Detlef Glöde. Umso mehr freut er sich auf die Begegnungen bei den Tagen des offenen Ateliers an diesem Wochenende.

Von Christamaria Ruch