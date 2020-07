Kuhhorst/Wittenberge

Schloss Rheinsberg kennt jeder, auch das Modemuseum Meyenburg oder die Alte Bischofsburg von Wittstock sind echte A-Ziele unter den Ausflugsorten in der Prignitz und Ostprignitz-Ruppin. Doch der Nordwesten Brandenburgs hat auch noch echte Geheimtipps zu bieten – tolle Ausflugsziele, die in keinem Reiseführer stehen. Hier unsere persönlichen Favoriten:

Aussichtsturm in der Kyritz-Ruppiner Heide

Nach 75 Stufen ist man oben und hat einen 360-Grad-Rundumblick über die Heide. Quelle: Peter Geisler

So einen weiten Blick in die Landschaft gibt es sonst nur bei einer Ballonfahrt oder beim Flug mit einem Segelflugzeug: Auf dem Sielmannhügel in der Kyritz-Ruppiner Heide ist vor gut einem Jahr ein knapp 15 Meter hoher Aussichtsturm gebaut worden, der sich bei Wanderern und Naturliebhabern großer Beliebtheit erfreut. Allein die Wanderung durch die Heide ist ein Erlebnis für sich. Die Kyritz-Ruppiner Heide ist eine der größten zusammenhängenden Heideflächen mit Calluna-Heide in Europa. Im August und September breitet sich das lilafarbenen, summende Blütenmeer aus.

Der Turm mit seinen 75 Stufen ist ganzjährig rund um die Uhr erreichbar. Entweder nutzt man den eigens angelegten Parkplatz in Pfalzheim (Amt Temnitz) und wandert von dort die etwa drei Kilometer zum Turm oder man bucht eine Fahrt mit einer der Pferdekutschen, die auf von der Munition beräumten Wegen über den einstigen Schießplatz direkt zum Turm und wieder zurück fahren.

Hier geht es zur Kyritz-Ruppiner Heide

Ziegenkäserei und Wiesencafé Karolinenhof

Willkommen auf dem Karolinenhof. Quelle: Enrico Kugler

Seit 1992 grasen auf dem Karolinenhof in Flatow ( Oberhavel) die Ziegen. Gela Angermann betreibt dort einen Ziegenkäserei mit Hofladen und Wiesencafé, in dem man den Ziegenkäsekuchen einfach mal probiert haben muss. Selbst Ziegenmilch und Ziegenmilch-Joghurt stehen auf der Karte, die aber auch Kaffee und ein kleines, feines Imbissangebot parat hält, vom Frühstück bis zum Mittagstisch. Gekocht wird frisch mit Produkten aus der Region. Auch wenn die Führungen durch den Ziegenstall derzeit nicht möglich sind, gibt es für die Besucher einiges zu schauen. Besucher können die Ziegen auf der Weide sehen, auf einem Trampolin springen oder die Baumschaukel mit Strohburg ausprobieren, auch der Sandkasten ist nicht nur für die Kinder gedacht.

Geöffnet ist Freitag von 11 bis 19 Uhr und Samstag und Sonntag von 9-19 Uhr. Der Karolinenhof liegt zwischen Kuhhorst (Gemeinde Fehrbellin) und Flatow ( Kremmen)

Hier geht es zum Karolinenhof

Das Haus der vier Jahreszeiten in Wittenberge

Haus der vier Jahreszeiten in Wittenberge, im Jugendstil erbaut. Quelle: Gerhard Baack

Das vielleicht schönste Gebäude der Stadt Wittenberge erstrahlt schon seit 2012 in neuem Glanze: Das knallbunte „Haus der vier Jahreszeiten“ ist auf dem Weg vom Bahnhof Richtung Innenstadt ein absoluter Hingucker. Zwischen 1900 und 1910 sind die meisten der Gebäude im Jahnschulviertel entstanden, im Gründerzeit-Stil, den man auch in Berlin sehr oft findet, mit vielen Verzierungen und ungewöhnlichen Formen. Viele, die das Viertel kennen, sprechen deshalb auch von Klein-Berlin.

Das Haus der vier Jahreszeiten wurde 1906 als Wohn- und Geschäftshaus erbaut. Die Fassade zieren Bilder der vier Jahreszeiten in kräftigen Farben. Die weißen und blauen Keramikfliesen an der Fassade haben wahrscheinlich mit der ursprünglichen Ladennutzung im Erdgeschosses zu tun.

Hinguckerqualitäten haben aber auch viele Gebäude rund um den nahen Jahnschulplatz. Zu einem nicht unbeträchtlichen Teil hat die Wittenberger Wohnungsbaugesellschaft sie über die Jahre saniert, andere Gebäude haben wiederum Privatinvestoren auf Vordermann gebracht.

Hier geht es zum Haus der vier Jahreszeiten Wittenberge

Bauerngolf auf dem Ökohof Kuhhorst

Bauerngolf auf dem Kuhhorster Ökohof Jörg Ortlepp, der Bewirtschafter der Gaststätte Dorfkrug, macht vor, wie es geht. Quelle: Celina Aniol

Wer sagt, dass Golfen nur was für die Reichen ist? Das Bauerngolf, das in Kuhhorst gespielt wird, ist ein Gaudi für die ganze Familie und eine lustige Abwandlung des üblichen Golfs. Statt mit Golfball spielen die Teilnehmer in Gruppen von 2 bis 6 Personen mit einem Softball gegeneinander. Der Schläger ist ein Krückstock. Eingelocht wird in Eimer – natürlich mit möglichst wenigen Schlägen. Das Spiel beginnt am Dorfkrug, dort gibt’s die Score-Karte, Ball und Schläger. Über Stationen führt der Kurs durch das Dorf Kuhhorst, vorbei am Schweine- und Rinderstall, über das Getreidelager und die Gärtnerei zurück zum Ausgangspunkt am Dorfkrug. Die kurze Tour mit 9 Holes ist 600 Meter lang, die große verteilt 18 Löcher auf 1,9 Kilometer. Je nach Geschwindigkeit und Teilnehmerzahl dauert das zwei bis vier Stunden.

Geöffnet ist von Ostern bis Oktober – samstags, sonn- und feiertags von 12 bis 20 Uhr und nach Vereinbarung. Der Spaß kostet für Erwachsene 6,50 und für Kinder 3,50 Euro. Damit es keine Wartezeiten gibt (der Parcours ist bis max. 54 Personen bespielbar) ist eine Anmeldung sinnvoll: unter Telefon 033922/6 02 58 oder dorfkrug@diekuhhorster.de

Hier geht es zum Kuhhorster Bauerngolf

Café mit Barfußpfad „Grüne Oase“ Jabel

Die Grüne Oase mit ihren Tieren und Pflanzen einen Ausflug wert – mitten im Grünen ist das Café. Quelle: Christian Bark

Ursprünglich war die „Grüne Oase“ in Jabel 2006 als „Sonntagscafé´“ gegründet worden. Nun ist Gastwirtin Petra Puls dauerhaft sesshaft in ihrem Ausflugslokal in Jabel geworden. Und so heißt das Lokal heute nur noch „Grüne Oase“. Der Name ist Programm, denn ab dem Frühjahr können Gäste den bunten Garten des rund 6000 Quadratmeter großem Areals erkunden. Es gibt einen Barfußpfad und zwei Teiche, wobei in einem auch mal gebadet werden darf. Außerdem viele Pflanzen, die mitunter auf dem Teller landen. So etwa Kräuter und Salat. Das Lokal bietet neben Hausmannskost auch orientalische Gerichte, die der kurdische Koch Dizuar Haso zubereitet. Es gibt mitunter Kochkurse, Theaterstücke und Konzerte in der Oase. Außerdem locken Tiere wie Kaninchen oder Schafe, die gestreichelt werden dürfen.

Das Ausflugslokal ist täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Kontakt unter Tel. 03394/405966.

Hier geht es zur Facebookseite der Grünen Oase Jabel

Die Dorfkirche von Helle

Kirche von Helle (Gemeinde Groß Pankow). Quelle: Bernd Atzenroth

Wenn der Ortsname Helle (Gemeinde Groß Pankow) wirklich von Hölle kommen sollte, wie es manche Herleitung des Namens nahelegt, dann könnte dies nicht unpassender sein. Ein Anlieger hat sein Anwesen jedenfalls mit dem Straßenschild „Im Paradies“ versehen, und das scheint schon deutlich passender. Und nichts prägt den Ort mehr als gerade die weithin sichtbare Dorfkirche, die mitten im Rundlingsdorf liegt und 2013 ihr 100-jähriges Bestehen feierte. Der aus dem Jahr 1485 stammende Flügelaltar wurde 1998 aufwändig restauriert. Sehenswert sind überdies die bunt verglasten Fenster und die bemalte Kassettendecke der Kirche.

Inspirierende Sprüche begrüßen den Besucher am Eingangstor, nebst einem Hinweis darauf, an wen man sich wenden kann, wenn die Kirche verschlossen ist.

Hier geht es zur Dorfkirche von Helle

Die Einsame Eiche bei Nackel

Fest an der Einsamen Eiche im Rhinluch Quelle: Matthias Anke

Sie ist ein Wahrzeichen des Rhinluchs: die Einsame Eiche. Eine Legende besagt, dass unter einem Vorgänger des Anfang der 1980er Jahre neu gepflanzten Baumes Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg eine Mahlzeit zu sich nahm, bevor er 1675 erfolgreich gegen die Schweden ins Feld zog und diese schlug. Die Bänke und Tische unter dem Blätterdach der Eiche laden zur Rast ein. Dort gibt es auch eine Chronik zur Einsamen Eiche. Der Ort bietet sich als Ziel für Wanderungen und Radtouren an. Die Eiche steht im Grenzgebiet der Altkreise Kyritz, Neuruppin und Nauen. Der ansehnliche Baum wurde im Jahr 1982 für eine Eiche gepflanzt, die der Melioration zum Opfer gefallen war. Die ursprüngliche Eiche war im Jahr 1945 von einem Blitzeinschlag zerstört worden.

Die „Einsame Eiche“ ist aus Richtung Läsikow sowie einem von der Straße zwischen Nackel und Vichel abzweigenden Feldweg mit Wegweisern ausgeschildert.

Alpakahof mit Hofladen Walsleben

Zum Knuddeln: Alpakas Quelle: Peter Geisler

Bei Sunna Alpakas in Walsleben (Amt Temnitz) dreht sich alles um die knuffigen Andentiere mit den seidig-langen Wimpern. Ingeborg Papenbrock hat die flauschigen „kleineren Geschwister“ der Lamas auf einer Peru-Reise gesehen und sich spontan in die kuscheligen Paarhufer verliebt.

2009 begann sie dann in Brandenburg mit der Zucht. Das Vlies der geschorenen Alpakas wird in Walsleben zu Decken, Kissen, Steppwesten, Stofftieren und Schlafsäcken verarbeitet aber auch zu Garn gezwirnt für alle, die gern stricken. Das alles wird im Hofladen angeboten. Natürlich kann man auch die Tiere selbst in Walsleben sehen.

Der Hofladen ist von April bis September nur nach Vereinbarung geöffnet, sowie von Oktober bis März freitags 14 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr. Einen Termin für einen Besuch kann man werktags von 8 bis 16 Uhr unter 0170/2 44 37 02 vereinbaren

Hier geht es zum Alpakahof Walsleben

Der Wasserfall von Königsfließ

Der Wasserfall in der Breddiner Schweiz bei Kümmernitz hat kein Wasser mehr. Quelle: Alexander Beckmann

Schenkt man dem unübersehbaren Hinweisschild an der Straße zwischen Havelberg und Breddin Glauben, befindet sich dort der höchste Wasserfall seiner Art in ganz Norddeutschland.

Um den Wasserfall zu finden, müssen ein paar hundert Meter Fußweg durch den Wald zurückgelegt werden. Angekommen nach dieser kleinen Wanderung ist sofort klar: Dieser Wasserfall ist in seiner heutigen Form ein Konstrukt von Menschenhand. Schließlich ist das Wasser mittel Beton quasi „kanalisiert“. Es floss aber auch vorher schon diesen Hügel hinab. Dabei handelt es sich um das Königsfließ, ein schmales Flüsschen, das in trockenen Sommern schnell kein Wasser mehr führt. Auch Biberburgen ließen den Wasserfall schon oft nicht mehr rauschen. Dennoch lohnt sich die Reise, taugt doch auch die umliegende Landschaft für ausgedehnte Wanderungen. Dort direkt im Grenzverlauf von Brandenburg und Sachsen-Anhalt zieht sich schließlich eine ganze Hügelkette entlang. Sie wird „Breddiner Schweiz“ genannt.

I

Café Karmen Schweinrich

Karmen Stutz bietet ihren Gästen im Café Karmen in Schweinrich Köstlichkeiten in allen Variationen. Quelle: privat

m „Café Karmen“ in Schweinrich ist jeder Tisch unter einem anderen Motto gestaltet. Von der Prignitzer Leseecke bis zum Schreib- oder Küchentisch – hier fühlt man sich wie in einem urigen Wohnhaus. Gastgeberin Karmen Stutz, die das Café nach drei Jahren Planungs- und Bauzeit im vorigen Oktober eröffnet hat, bewirtet ihre Gäste mit Kuchen, Torten, Desserts und deftige Schnitten aus regionalen Produkten. Dabei wird ausschließlich Dinkelmehl verarbeitet.

Das barrierefreie Café Karmen“ in der Tannenstraße 1 in steht donnerstags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr offen. Im Gastraum gibt es 20 Plätze, auf der Terrasse 16. Auf dem Hof befindet sich eine Ladestation für E-Bikes, das Dorf liegt am Dranser See und hat eine Badestelle.

Hier geht es zum Café Karmen

Aussichtsturm in Blumenthal

Der 45 Meter hohe Holzaussichtsturm Blumenthal ist in seiner Bauweise deutschlandweit einmalig. Quelle: Christamaria Ruch

Nach 187 Stufen ist das Ziel erreicht. Die Plattform am Holzaussichtsturm in Blumenthal (Gemeinde Heiligengrabe) befindet sich in 36,4 Meter Höhe – doch das Ende der Fahnenstange ist erst in 45 Meter Höhe erreicht. Hoch oben pfeift immer eine steife Brise um die Ohren. Der Ausblick entschädigt für alle Aufstiegsmühen: Der Panaromablick reicht in alle vier Himmelsrichtungen. Wer den Turm erklommen hat, kann zugleich behaupten, einen Abstecher zu Deutschlands höchstem Holzaussichtsturm absolviert zu haben. Detlef Glöde, der Vorsitzende vom Verein Aussichtsturm Blumenthal, brachte 1997 den Stein ins Rollen. Nun ist der Turm 16 Jahre alt. Gut 8000 Besucher sind dort jährlich zu Gast.

Der Aufstieg erfolgt gegen eine Spende in der Kasse des Vertrauens.

Hier gibt es weitere Infos zum Aussichtsturm

Die Plattenburg in Plattenburg

Lauschig: Die Plattenburg Quelle: Matthias Anke

Die Plattenburg im gleichnamigen Ort hat wurde 1319 erstmals urkundlich erwähnt. Die Wasserburg diente als Sommerfrische der Havelberger Bischöfe, Lehen der Familie von Saldern, Lazarett, Unterkunft für Flüchtlinge und Ferienlager.

Zurzeit sind die Burg und das Restaurant Burgkeller leider geschlossen und die Gemeinde ist auf der Suche nach einem neuen Pächter. Doch von außen kann das die schönste Wasserburg Norddeutschlands bewundert werden, und auch ein Spaziergang durch den Rosengarten oder eine Stippvisite des Burginnenhofes lohnen sich. Die Burg wurde wahrscheinlich vor 1200 angelegt. Bischof Reiner von Havelberg erwarb sie 1319 vom brandenburgischen Markgrafen Waldemar von Brandenburg. Sie diente bis 1548 als Sommerresidenz der Havelberger Bischöfe. Hier wurde übrigens 1552 der Prediger Joachim Ellefeld inhaftiert, nachdem er die Wilsnacker Wunderbluthostien verbrannt hatte.

Hier geht es zur Plattenburg

Der sagenhafte Blutstein von Wutike

Der Blutstein bei Wutike. Quelle: Matthias Anke

Ein sagenumwobener Findling mitten im tiefen Wald. Langweilig? Nicht jener am Flüsschen Jäglitz zwischen Wutike und Rosenwinkel! Der sogenannte Blutstein von Wutike misst schließlich gewaltige drei Meter in Länge und Breite und zwei Meter in der Höhe über der Erde. Seine Gesamthöhe wird auf etwa sechs Meter geschätzt. Das muss ihm erst mal einer nachmachen.

Im 19. Jahrhundert sollte aus ihm sogar mal eine große Schale für den Berliner Lustgarten hergestellt werden. Doch für diese ziemlich bekannte Sehenswürdigkeit namens „Suppenschüssel“ in der Hauptstadt fiel die Wahl wegen der Farbe dann doch auf einen anderen großen Findling.

Nicht weniger spannend sind die Sagen, die sich um den Wutiker Blutstein ranken und ihm seinen Namen verliehen. Es geht um Riesen, Prinzessinnen und einen gierigen Bauern. Wer bis zum Stein gewandert ist, kann dort alles auf einer großen Tafel nachlesen.

Hier kann man die Legende vom Blutstein nachlesen

Die Daberburg in Alt Daber

Findlingspark auf dem Gelände der Daberburg. Quelle: André Reichel

Am Daberturm-Ensemble in Alt Daber können Besucher einen Rundgang durch den Kreis Ostprignitz-Ruppin unternehmen. Möglich macht das ein Modellpark mit den wichtigsten Bauten der Region. Außerdem gibt es im Außenbereich einen Kräutergarten. Im Turm befindet sich eine Ausstellung zu Flora und Fauna der Wittstocker Heide. Ein einzigartiges Pilzmodell bildet über 200 Pilzarten ab. In unmittelbarer Nähe gibt es einen Lauf- und Nordic-Walking-Park. Das Daberturm-Ensemble ist ein ideales Ausflugsziel oder bietet sich auch als Zwischenstopp an.

Der Daberturm – der Wächter der Heide – und der Modellpark sind mittwochs bis sonntags sowie feiertags von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen je zwei Euro Eintritt, Kinder je einen Euro. In Gruppen ab zehn Personen zahlen Erwachsene je 1,50 Euro und Kinder je 50 Cent. Auch sind Führungen für Gruppen bis maximal 25 Besuchern möglich. Das kostet je 15 Euro.

Hier geht es zum Flyer der Daberburg

