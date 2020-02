Die Seilschaften am Wittstocker Gymnasium

Wittstock

„Total coole Idee“, steht im Gästebuch der Schülergalerie am Städtischen Gymnasium in Wittstock. Auch die Kommentare „genial“ oder „super“ fallen immer wieder. Denn quer durch den Raum zieht sich ein ausgeklügeltes Netz von Wollfäden – die Seilschaften. An den Wänden hängen Fotos der Schüler aus dem Abiturjahrgang sowie Aufnahmen der Lehrer.

Die Schülergalerie im Gymnasium verwandelt sich seit sechs Jahren immer wieder in einen Kunstraum auf Zeit. Der 15 Quadratmeter schmale Raum ist noch bis Mitte März fest in der Hand der Kunstkurse der Jahrgangsstufe 12. Woche für Woche wechselt die zeitgenössische Kunst und die Schüler zeigen auf dieser Spielweise ihre Kreativität.

Fäden in fünf Farben

Sara Rzeha, Anabel Hegermann, Louisa Krügerke und Darleen Neuhäußer hinterlassen in dieser Woche mit ihrer Installation „Connected – wir sind alle miteinander verbunden“ einen bleibenden Eindruck. Sie hatten beim Ausstellungsaufbau im Wortsinn alle Hände voll zu tun. Denn die Schülergalerie ist von Fäden in fünf verschiedenen Farben durchzogen.

„In einer Welt, in der sich Menschen entfremden und das Gefühl der Einsamkeit ein immer häufigerer Begleiter wird, zeigen wir, dass wir alle miteinander verbunden sind“, steht in dem Flyer zur Ausstellung.

Wer mit wem? Das Beziehungsgeflecht im Gymnasium wird mit fünf verschiedenen Wollfäden symbolisiert. Quelle: Christamaria Ruch

Damit treten die Schülerinnen den Beweis an, dass trotz des Zeitalters der neuen Medien die Menschen ganz reale Beziehungen eingehen. In der Mitte des Raums thront ein Sockel, der mit Fotos des Schulgebäudes bestückt ist. Von diesem Herzstück gehen mehr als 80 weiße Fäden aus und ziehen sich bis an zwei Wände des Raums.

Schule im Zentrum der Beziehungen

Weiß bildet das Grundgerüst der Ausstellung, denn die Schule steht im Zentrum der Beziehungen. Allein der Anblick dieses filigranen Netzes verblüfft. „Jede Farbe hat eine Bedeutung“, sagte Sara Rzeha. Sie entwickelte in ihrer Gruppe die Idee für diese Schau. „Das hatte ich schon länger überlegt“, sagt sie.

Dabei griff sie eine chinesische Sage auf: Zwei Seelenverwandte waren dort mit einem roten Faden verbunden. „Dieser magische Bund kann sich ziehen oder verheddern, wird aber niemals brechen“, steht in dem Konzept zur Ausstellung.

Kontakte zwischen Schülern und Lehrern

Violette Fäden symbolisieren die Freundschaft unter den Schülern. Grün ist die Farbe der Hoffnung und zeigt bei der Ausstellung die hoffnungsvollen Kontakte zwischen Lehrern und Schülern. Vier rote Fäden sind nur auf dem zweiten Blick zu erkennen – das sind die Liebespaare im Jahrgang. Neben den Schülerfreundschaften gibt es auch solche zwischen den Lehrern: das belegen gelbe Fäden.

Seilschaften an der Schule aufgedeckt

„Wir haben fünf Wochen an der Ausstellung gearbeitet“, sagte Darleen Neuhäußer. Anabel Hegermann und Sara Rzeha führten viele Interviews, um das Geflecht der Seilschaften in der Schule aufzudecken. Louisa Krügerke und Darleen Neuhäußer kümmerten sich um die gesamte Öffentlichkeitsarbeit.

Silvana Hentschke (v.l.), Ellen Thonack und Sylvia Aschenbrenner sehen anhand der Wollfäden, welche Seilschaften existieren. Quelle: Christamaria Ruch

Die stellvertretende Schulleiterin Silvana Hentschke und Oberstufenkoordinatorin Sylvia Aschenbrenner besuchten neben vielen Schülern die Vernissage. „Ich freue mich generell über die Kunstausstellungen, dabei zeigen die Schüler ihre kreative Seite“, sagte Silvana Hentschke.

„Ich finde diese Ausstellungsidee total genial“, sagte Sylvia Aschenbrenner. Und: „Das kann man sich stundenlang ansehen und gucken, wer mit wem verbunden ist.“ Kunstlehrerin Ellen Thonack sagte: „Ich bin überwältigt, was ich hier sehe. Bei diesen Ausstellungen der zeitgenössischen Kunst können die Schüler Künstler spielen und das machen sie alle richtig gut.“

Info Wer sich für die Kunstausstellungen im Wittstocker Gymnasium interessiert, kann bis 17. März jeden Dienstag um 11.35 Uhr eine Eröffnung besuchen. Die Schau befindet sich neben der Schulaula.

Von Christamaria Ruch