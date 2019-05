Wittstock

In diesem Jahr startet die Tour de Prignitz mit einem neuen Konzept: Jede der vier Etappen endet da, wo sie auch angefangen hat – im Prinzip fahren die Teilnehmer also vier kleinere Rundkurse in Ostprignitz-Ruppin und der Prignitz.

Die erste Etappe beginnt am Donnerstag auf dem Wittstocker Marktplatz. Um 11.30 Uhr steht eine Mittagspause in Sewekow auf dem Programm, um 14.30 gibt es einen Kulturstopp in Alt Daber. Gegen 15.30 Uhr kommen die Radler wieder in Wittstock an.

Für heute war es das auch mit unserem Live-Ticker - morgen melden wir uns dann aus Perleberg! Kommt alle gut Heim. 👋🏻

🚴🏼‍♀️🚴🏼‍♂️🎉Das war die erste Etappe!🌾🚴🏼‍♀️ Nach 53,1 Kilometern durch den Regen 🌧haben sich die Radler die Etappenparty verdient.

Geschafft!!!

Nun ist es nicht mehr weit bis Wittstock. Um die Altstadt müssen aber noch einmal alle herum.

An den Daberturm könnten sich manche Teilnehmer vielleicht noch von früheren Touren erinnern. Mit seiner Ausstellung und dem Miniaturmodellpark ist Alt Daber aber immer wieder eine Reise wert. Das war unser heutiger Kulturstopp!📸

Wer jetzt nicht komplett nass ist, war nicht dabei! Zum Glück gibt es in Alt Daber ein wärmendes Lagerfeuer.

Mittlerweile schüttet‘s ganz schön... aber die Stimmung bleibt top und die Regencapes halten dicht.👌🏻

Weiter geht’s! Auf dem Weg zum Kulturstopp in Alt Daber erwartet die Radler eine wunderschöne Seenlandschaft.🌾🌾🌾

Start in Wittstock. Mehr als 400 Radler trotzen dem ungemütlichen Wetter und sind bester Stimmung.

In der Max-Schmeling-Halle ist es schön warm - und trocken.



Auf der Speisekarte stehen heute Erbsensuppe und Spaghetti Bolognese. 🥘



Die Sewekower begrüßen die Tour de Prignitz!

Zeit für die Mittagspause! Und zwar in Sewekow, das zum ersten Mal auf dem Streckenplan steht. Eine Stunde lang können die Radler hier rasten und sich stärken. 🍌🥪

Und schon rollt das Feld in Berlinchen ein.🚲

Von Hannah Rüdiger