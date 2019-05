Wittstock

Ein Radlader ist am vergangenen Wochenende von einem Betriebsgelände in der Perleberger Straße in Wittstock geklaut worden. Montagmorgen stellten Mitarbeiter den Diebstahl fest.

Die Täter hatten sich offenbar noch an einem weiteren auf dem Gelände abgestellten Radlader zu schaffen gemacht. Dessen Diebstahl misslang jedoch.

Gestohlener Radlader auf Lagerplatz entdeckt

Wenig später konnte der gestohlene Radlader auf einem Lagerplatz in der Jabeler Chaussee gefunden werden. Kriminaltechniker untersuchten die Fahrzeuge. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Von MAZ-online