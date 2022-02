Wittstock

Im vergangenen Jahr hatten sich auch die Kreismuseen „Alte Bischofsburg“ in Wittstock wie alle Häuser durch die Turbulenzen der Corona-Krise manövrieren müssen. Nach der Schließung im Lockdown gilt in Museen derzeit weiterhin eine 2G-Regel (geimpft oder genesen). Dennoch planen die Museen eine Reihe an Ausstellungen und Veranstaltungen in diesem Jahr.

Derzeit ist noch die nunmehr zehnte Triennale in einer Sonderausstellung zu sehen. Die Werke von 364 Künstlern aus 58 Ländern, darunter Lithographien, Bleistiftzeichnungen und Holzschnitte. Eigentlich hätte die Triennale schon 2019 gezeigt werden sollen, damals waren aber die Vorbereitungen zur Landesgartenschau (Laga) dazwischen gekommen, wie Museumsleiterin Antje Zeiger berichtet. 2020 und 2021 machten dann die Corona-Lockdows die Ausstellung unmöglich.

Die Werke sind noch bis 27. März zu sehen, danach bereiten Antje Zeiger und ihr Team alles für eine weitere Sonderausstellung vor, die „Duckomenta“. Die Wanderausstellung orientiert sich namentlich an der berühmten „Documenta“. Sie zeigt aber bekannte Gemälde im Stil von Disneys „Ducktales“. So hat die Mona Lisa einen Entenschnabel, ebenso ist die Büste der Nofretete eine Ente.

„Die Duckomenta spricht Humor- und Kunstliebhaber gleichermaßen an“, sagt Antje Zeiger. Altbekannte Werke würden hier in Originalgröße „schnabelhaft“ zu sehen sein. Ein aktueller Klassiker sei die Darstellung des Corona-Virus im Duck-Format. Und, soviel verrät die Museumsleiterin schonmal, es soll auch ein Duckporträt mit regionalem Bezug, also zu Wittstock, entstehen. Im April soll die Duckomenta eröffnet werden.

Teil der Wittstocker Museumstour

Am letzten Tag des Aprils wollen sich Antje Zeiger und ihr Team in Schale schmeißen. Sie werden eines der insgesamt 23 Bilder für den Wittstocker Abendspaziergang darstellen. Da sich dabei alles um Schweden dreht, tritt das Team als schwedischer Generalstab aus dem Dreißigjährigen Krieg auf. Beim Museumstag am 15. Mai sind die Kreismuseen zudem Teil der vom Kulturamt angebotenen Museumstour.

Voraussichtlich im Sommer wollen die Kreismuseen einen weiteren Anlauf für das schon 2020 geplante „Kalte Feuerwerk“ wagen. Dabei bestrahlt ein Lichtkünstler die historischen Mauern der Bischofsburg, auf dass sich diese in völlig ungewohnten Farben präsentieren. „Einen Termin dafür gibt es noch nicht“, sagt Antje Zeiger. Wie wunderbar das aussehen könnte, hatten die Museen bereits im Herbst 2019 bei einem Probelauf getestet.

Für den Herbst sollen Besucher einen Blick in das Magazin der Kreismuseen werfen können. „Ziel ist es, Ungezeigtes einer Öffentlichkeit zu präsentieren“, erklärt Antje Zeiger. Denn die große Sammlung stehe für das kulturelle Gedächtnis der Region.

Nagelbrett und Stahlhelmtopf aus den Weltkriegen

Das können etwa landwirtschaftliche Werkzeuge oder Objekte aus dem kleinstädtischen Handwerk sein, die in Fülle vorhanden sind. Aber auch Objekte, die es heute nicht mehr gibt, etwa einen Spanner für edle Damenhandschuhe oder einen Gamaschenschließer.

Besonderheiten sind auch Relikte aus den Weltkriegen. So zum Beispiel ein zum Kochtopf umgestalteter Stahlhelm oder ein Nagelungsbrett aus dem Ersten Weltkrieg. Dieses hatten Wittstocker Gymnasiasten für ihren Lehrer Walter Mohns gestaltet. Für die Nägel mussten sie Geld entrichten, was wiederum in die Kriegskasse floss. Der Lehrer selbst war am 30. August 1915 gefallen.

