Das Projekt „Gut leben in guter Nachbarschaft“ des Quartierstreffs im Wohngebiet Röbeler Vorstadt in Wittstock ist auch weiterhin gesichert. Die Deutsche Fernsehlotterie fördert es für weitere zwei Jahre. Das teilt Quartiersmangagerin Lissy Boost von der Volkssolidarität Prignitz-Ruppin mit.

Zuvor war ein Konzept eingereicht worden, das das Kuratorium der Deutschen Fernsehlotterie als förderfähig befand. „Wir können also weiterhin als sozialer Ansprechpartner für die Menschen vor Ort da sein“, berichtet Lissy Boost.

Betrieb läuft langsam wieder an

Die Corona-Krise sorgte für ein monatelanges Kontaktverbot. Inzwischen läuft der Betrieb im Quartierstreff aber langsam wieder an, auch wenn Abstands- und Hygienebestimmungen natürlich weiterhin beachtet werden müssen und deshalb nur ein eingeschränkter Betrieb mit kleinen Gruppen möglich ist.

Dann geht es um Themen wie Sturzprävention oder die Bedienung eines Smartphones. Konkrete Anliegen und Beratungsgespräche werden individuell vereinbart. „Aktuell bereiten wir eine Projektwebseite vor, so dass Off- und Onlineangebote gut miteinander verzahnt werden können“, sagt Lissy Boost. So erfahren die Menschen im Wohngebiet, wie es weiter geht und wo sie sich einbringen können.

Senioren lernen das Smartphone kennen

Im Quartierstreff sollen vor allem ältere Menschen die Gelegenheit bekommen, sich mit der online-Welt vertraut zu machen. „Unsere bisherigen Einstiegsangebote rund um das Smartphone sind ein guter Weg, den wir zukünftig weiter ausbauen möchten“, sagt Lissy Boost.

Dazu würden weiterhin ehrenamtliche Digitalpaten gesucht, die für eine Aufwandsentschädigung Menschen über 60 dabei unterstützen, sich durch den digitalen Dschungel zu manövrieren. Innerhalb dieses Projektes testen seit Kurzem Senioren und Bewohner in Pflegeeinrichtungen 30 Tablets und acht Smartphones für acht Wochen.

Digitale Aktivitäten gewürdigt

Darüber hinaus sei der Verbandsbereich Prignitz-Ruppin der VS von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (Bagso) und dem Verein „ Deutschland sicher im Netz“ als Digital-Kompass-Standort ausgewählt worden. „Das geschah, weil wir mit unserem bisherigen Engagement viel dazu beigetragen haben, dass immer mehr ältere Menschen die Chancen des Internets entdecken.“ Die Eröffnung und die ersten digitalen Angebote sind für August geplant.

Der Quartierstreff befindet sich in der Clara-Zetkin-Straße 7 in Wittstock. Coronabedingt gibt es aktuell nur einen eingeschränkten Betrieb und daher keine regulären Öffnungszeiten.

