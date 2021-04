Herzsprung

Die Herzsprung-Schilde sollen künftig in Herzsprung sichtbar sein. In welcher Form das geschehen kann, steht noch nicht fest. Der Ortsbeirat will sich aber am 10. Mai mit dieser Frage beschäftigten. Das bestätigt Ortsvorsteher Thomas Albrecht. Dann werde es zunächst um die Neugestaltung des Orts-Logos gehen – speziell um die Frage, ob und wie die Schilde im ­Logo berücksichtigt werden ­können.

Die beiden Herzsprung-Schilde sind eine historisch-archäologische Sensation. Sie wurden 1844 von einem Bauern gefunden – etwa einen Kilometer östlich des Dorfes. Sie lagen zusammengefaltet in sumpfigem Boden, in etwa zwei Metern Tiefe. Sie bestehen aus dünnem, leicht ovalem Bronzeblech und wiegen jeweils rund 1,5 Kilogramm. Hergestellt wurden sie in der Bronzezeit, etwa 1400 bis 900 vor Christus. Aufgrund ihrer filigranen Maße gelten sie als Prunkschilde. Zudem sind sie reich verziert – mit einem Buckel in der Mitte, Ornamentik, Kreisleisten, U-förmigen Kerben und 707 Buckelpunzen.

Was damit dargestellt werden soll, ist bis heute nicht geklärt. Ist es eine Kreisgrabenanlage, ein Kalender oder vielleicht sogar eine Art Stadtplan von Althelgoland, dem Zentrum des sagenumwobenen Inselreiches Atlantis? Letztere Theorie vertritt Buchautor Günter Bischoff. Im November 2019 stellte er diese These im Museum Alte Bischofsburg in Wittstock detailliert vor.

Die originalen Schilde befinden sich heute im Museum für Vorgeschichte in Halle. Wie sie künftig symbolhaft und publikumswirksam in Herzsprung präsentiert werden könnten, diskutierte der Ortsbeirat bereits Ende Februar 2020. Damals hatte man sich in dem Gremium zwar dagegen ausgesprochen, das Logo hinsichtlich der Schilde noch einmal neu zu überdenken.

Aber die Schilde „haben eine gewisse Bedeutung“, wie Bürgermeister Holger Kippenhahn sagt. Sie seien mittlerweile „mehrfach als etwas ganz besonderes ins öffentliche Bewusstsein gerückt worden“, sagt auch Historiker Wolfgang Dost aus Wittstock. Daher rückt die Neugestaltung des Logos nun doch wieder auf die Tagesordnung. Es gebe bereits Gestaltungsideen, so Wolfgang Dost.

Erst danach sollen Möglichkeiten der Präsentation im Ort diskutiert werden. Theoretisch ist einiges machbar. Denn inzwischen liege vom Landesamt für Denkmalpflege in Sachsen-Anhalt die Genehmigung vor, Repliken anfertigen zu lassen und auch Fotos in Herzsprung auszustellen, teilt Antje Zeiger, Leiterin der Museen Alte Bischofsburg, mit.

Doch Repliken wird es aus Kostengründen vor Ort wohl nicht geben. Davon geht jedenfalls Ortsvorsteher Thomas Albrecht aus. Daher werde man sich voraussichtlich darauf beschränken, die Schilde ins Orts-Logo zu integrieren und Fotos von ihnen an einer Schautafel am ehemaligen Konsum zu präsentieren. Jedoch wird das alles noch zu diskutieren sein.

Bei der speziellen Beiratssitzung zu diesem Thema am 10. Mai werden auch Historiker Wolfgang Dost aus Wittstock und Detlef Glöde aus Blumenthal dabei sein. Beide waren bereits maßgeblich in den Gestaltungsprozess rund um die Logo-Gestaltungen in den Ortsteilen der Gemeinde Heiligengrabe beteiligt. Seit 2019 sind sie sehr präsent. Denn seitdem gibt es Logo-Schilder an Ortseingängen in den Ortsteilen.

Von Björn Wagener