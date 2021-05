Wittstock/Meyenburg

Auf dem Dachboden des Städtischen Gymnasiums in Wittstock vollzieht sich eine Veränderung. Das hat Ornithologe Jürgen Kaatz aus Dranse bei seiner jüngsten Beringung von Jungvögeln festgestellt: „Während bisher regelmäßig fünf bis sieben Brutpaare von Turmfalken das Gymnasium als Brutplatz nutzten, ist von ihnen mittlerweile nur noch ein einziges Paar geblieben. Alle Nistkästen und die vielen Mauernischen werden seit 2020 von den ebenfalls streng geschützten Dohlen zur Brut genutzt.“

Da staunt der Fachmann

Da staunt sogar der Fachmann: Die schlauen und geselligen kleinen Rabenvögel haben sich clever

Die Turmfalken wurden vom Gymnasium weitgehend verdrängt. Quelle: Rene Jordan

gegen die eigentlich viel wehrhafteren Turmfalken durchgesetzt und deren Brutplätze erobert. „Klugheit und Cleverness passen ja auch gut zu einem Gymnasium“, schmunzelt Kaatz.

Insgesamt 32 junge Dohlen konnte er Ende Mai beringen. 24 davon lebten in Nestern unter dem Dach des Wittstocker Gymnasiums, acht weitere im Meyenburger Kirchturm.

An Forschungsprojekt für Dohlen beteiligt

Seit 2020 beteiligt sich Jürgen Kaatz an einem deutschlandweiten Forschungsprojekt für Dohlen. Er betreut dabei speziell die Städte Wittstock und Meyenburg. Begünstigend für den Einstieg ins Projekt sei die Lage beider Städte gewesen. Sie befinden sich sehr nahe der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern. So konnte eine räumliche Lücke zwischen Kyritz und Orten im Nachbarland geschlossen werden, wo Ornithologen bereits seit mehreren Jahren intensiv an Dohlen forschen.

Die Untersuchungen dienten vor allem dazu, das Raum-Zeit-Verhalten der Vögel und ihre Ansiedlungsmuster besser zu verstehen.

Zwei Ringe an den Beinen

Dazu werden die Jungtiere nicht nur mit einem nummerierten Metallring der Vogelwarte

Frisch beringte junge Dohle. Der Code auf dem auffälligen gelben Ring ist gut ablesbar. Quelle: Jürgen Kaatz

Hiddensee beringt, sondern sie erhalten zusätzlich einen gelben Plastikring, versehen mit einem Buchstaben-Ziffern-Code. So ist es möglich, den Vogel eindeutig zu identifizieren, wenn er etwa auf Nahrungssuche ist oder sich in der Nähe seines Brutplatzes aufhält, ohne ihn erneut zu fangen. Mit einem guten Fernglas oder einem Foto-Beleg ist die Codierung auf dem Ring zu erkennen, auch wenn es dafür etwas Übung braucht.

„Meine erste Begegnung mit einer derart markierten ausgewachsenen Dohle hatte ich an der Domkirche in Maribo auf der dänischen Insel Lolland. Der Vogel wurde zwei Jahre zuvor in Laage bei Rostock als Nestjunges beringt und zog es vor, sich in Dänemark anzusiedeln.“ erzählt Jürgen Kaatz.

Keine Scheu vor Ostsee-Überquerung

Damit war auch belegt, dass Dohlen sich nicht scheuen, die Ostsee zu überfliegen, um neuen Lebensraum zu finden.

Von den 2020 in Wittstock beringten Dohlen, wurde schon im Frühjahr 2021 ein Vogel in einer Kyritzer Dohlenkolonie abgelesen – der Beleg für einen Austausch.

Wer sich an der Erforschung der Dohlen beteiligen möchte, muss den munteren schwarzen Vögeln nur auf die Beine schauen, ob er „Gelbfüße“ entdeckt.

Abgelesene Daten mit Angabe des Datums und des genauen Ableseortes können gemeldet werden an die Vogelwarte Hiddensee, Beringungszentrale Hiddensee, Goldberger Straße 12, 18273 Güstrow. Der Ableser erhält eine Mitteilung mit den Beringungsdaten und dem bisher bekannten Lebenslauf des Vogels.

Von Björn Wagener