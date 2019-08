Wittstock

„Wir hatten 2018 in Deutschland eigentlich eine Hungersnot. Wir haben sie nur nicht bemerkt.“ Das sagte Landwirt Hans-Heinrich Grünhagen aus Wernikow am Dienstagabend beim Dorffest in Wittstock. Dazu hatte der Ortsverband Wittstock-Heiligengrabe von Bündnis 90/Die Grünen in den Ausspann 27 eingeladen.

Im Mittelpunkt stand eine Podiumsdiskussion mit Anton Hofreiter, dem Vorsitzenden der grünen Bundestagsfraktion sowie Wilhelm Schäkel vom Landesvorstand des Bundes für Umwelt- und Naturschutz (Bund) und Hans-Heinrich Grünhagen vom Kreisbauernverband.

Importe verhinderten Engpässe

Letzterer verwies darauf, dass nur Importe landwirtschaftlicher Produkte dafür gesorgt hätten, dass die Versorgung trotz der Dürre

Das Dorffest im Ausspann 27 in Wittstock. Quelle: Björn Wagener

2018 lückenlos funktionierte. Grünhagen betonte zudem, dass europäische Richtlinien für die Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte auch für importierte Waren gelten müssten. Es könne nicht sein, dass „durch die Hintertür“ doch wieder Erzeugnisse nach Europa gelangen, die unter Produktionsbedingungen entstehen, „die wir in hier eigentlich nicht mehr haben wollen“, sagte er. Stichwort: Käfighaltung bei Geflügel. Auch geht Grünhagen davon aus, dass sich der „Dissens zwischen konventioneller und ökologischer Landwirtschaft verringern wird.“ Die fortschreitende Technik werde chemische Mittel zurückdrängen. Wilhelm Schäkel richtete sich vor allem gegen die Massentierhaltung. Nicht nur den Haltungsbedingungen, sondern auch der Verschmutzung von Böden und Gewässern müsse Einhalt geboten werden.

Klimakrise und Artenschutz

Anton Hofreiter beleuchtete eine ganze Reihe von Themen – etwa Artenschutz, Grundwasserschutz und Klimakrise. Er fordert eine Kennzeichnung aller tierischen Lebensmittel nach dem Vorbild der Eier.

Der grüne Landtagskandidat Matthias Dittmer führte durch das Fest und las Werke von Heinrich Heine. Mohssen Poor-Hosseini sang und spielte Stücke auf der Trompete. Zeitweise waren mehr als 100 Gäste auf dem Hof und genossen das Fest bei Speisen und Getränken. Laut Dittmer solle es im nächsten Sommer ein ähnliches Fest geben.

Von Björn Wagener