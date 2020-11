Fretzdorf

Aus dem Feuerwehrgebäude in Fretzdorf soll ein multifunktional nutzbares Objekt werden, das auch als Dorfgemeinschaftshaus dient. Das teilte Ortsvorsteher Raimond Koop auf der jüngsten Sitzung am Mittwochabend mit.

Bis es so weit ist, wird aber noch einige Zeit vergehen. Immerhin steht fest, dass die Planungen für dieses Projekt im kommenden Jahr beginnen werden und das Projekt in den städtischen Haushalt für die Jahre 2022/23 mit aufgenommen werden soll.

Ein erster Ausblick auf das Haus

Raimond Koop gab auf der Sitzung einen ersten vagen Ausblick, wie sich das Ganze gestalten könnte. Dabei war auch von einem Anbau die Rede. Ob ein solcher tatsächlich kommen wird, wird aber erst dann spruchreif sein, wenn die Planung tatsächlich vorliegt. Deshalb will auch Stadt-Sprecher Jean Dibbert nicht vorgreifen, bestätigt aber, dass ein Anbau „zur Debatte“ stehe.

Damit deutet sich zumindest an, dass sich langfristig ein drängendes Problem im Dorf einer Lösung zuwendet. „Es ist seit Langem unser sehnlichster Wunsch, dass wir ein Dorfgemeinschaftshaus bekommen. Denn wir haben sonst keine geeigneten Räume zur Verfügung“, sagt Raimond Koop und betonte, dass der Ortsbeirat mit den anvisierten Umbauplänen für das Feuerwehrhaus mitgehen würde.

Alternative in Fretzdorf ist vom Tisch

Zeitweise hatte eine Alternative im Raum gestanden: Eine alte Scheune in der Dorfmitte, so hieß es, könnte abgerissen werden und so Platz für einen Neubau schaffen. Das wurde aber inzwischen verworfen. Ein neues Haus zu schaffen, hätte auch bedeutet, zwei Objekte – also das Feuerwehrhaus und den Neubau – dauerhaft zu unterhalten und mit Leben zu füllen.

Die alte Papierfabrik in Fretzdorf. Quelle: Björn Wagener

Ein zweites bauliches Problem stelle die ehemalige Papierfabrik in Fretzdorf dar. Koop berichtete, dass dort bereits Dachziegel heruntergefallen und auf den Gehweg aufgeschlagen seien. Dort müsse rasch gehandelt werden. Es gehe zunächst einmal darum, genau solche Vorfälle zu vermeiden, nicht zuletzt auch wegen der nahen Kindertagesstätte. Der Eigentümer der Immobilie sei informiert worden. Gemeinsam mit dem Landkreis solle möglichst zeitnah darauf hingewirkt werden, dass das Gebäude nicht länger eine Gefahr darstellt.

