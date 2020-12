Sewekow

So mancher hat hier früher die Schulbank gedrückt oder in der Hofpause sogar seinen ersten Kuss bekommen. Kurzum, die alte Schule in Sewekow ist für viele Dorfbewohner mit Erinnerungen behaftet und ein Teil von ihr wird zudem seit Jahren als Dorfgemeinschaftshaus genutzt. Dieses soll nun renoviert und wenn möglich erweitert werden, wenn es nach dem Ortsbeirat geht.

„Das ganze Ensemble Alte Schule gehört zusammen“, sagte Ortsbeirätin Renate Schwanz. Deshalb wäre es wünschenswert, die derzeit leerstehende Wohnung im anderen Teil des Gebäudes gleich mit zu sanieren und für die Dorfgemeinschaft zu nutzen. „Wir wollen die Wohnung auf jeden Fall in Anspruch nehmen“, bekräftigte auch Sewekows Ortsvorsteher, Martin Schäfer.

Der Ortsbeirat will das gesamte Ensemble für das Dorf nutzen. Quelle: Christian Bark

Mit vorangegangenen Mietern habe man im Dorf bisher nicht allzu gute Erfahrungen gemacht. Durch weitere Vermietung schaffe man sich laut Martin Schäfer nur Konfliktpotenzial, das man nicht brauche. „Wir kriegen da schon eine Nutzung hin“, sagte der Ortsvorsteher. So müsse der Heimatverein etwa ein Archiv erhalten und einen Platz für die Chronik benötige man auch. Hinzukomme die Nutzung des Gebäudes für die Dorfkinder und die „Kinnerschool“, bei der die Jüngsten spielend an die niederdeutsche Sprache herangeführt werden.

Das Gebäude eigne sich, erweitert, dann auch für Veranstaltungen, weil es, im Gegensatz zur Max-Schmeling-Halle, über eine funktionstüchtige Küche verfüge. Entsprechend unterstrich der Ortsbeirat seine Forderung nach der Nutzung und Renovierung des Gesamtensembles. Wobei die Dorfbewohner bei der Renovierung mithelfen würden. Eine erste Verschönerung soll es schon bald geben. Der Ortsbeirat forderte nämlich eine Entfernung des maroden Jägerzaunes vor dem Gebäude. Hier soll geprüft werden, ob nicht eine Umfriedung durch Hecken- und Buschpflanzungen möglich wäre.

Von Christian Bark