Dossegarten ist außerschulischer Lernort

Wittstock

Im vergangenen Jahr ist der Dossegarten in der Röbeler Vorstadt so richtig flott gemacht worden. In diesem Jahr soll es weitergehen, vor allem inhaltlich. „Das Grundstück ist sowohl als Naherholungsort für Anwohner, als auch außerschulischer Lernort“, sagt Quartiersmanagerin Lissy Boost. Letzterer Aspekt wird gerade ausgebaut. So nutzt die Schulgarten-AG der nahe gelegenen Waldring-Grundschule das Areal schon regelmäßig.

Seit vergangenen Herbst nutzt das Städtische Gymnasium Wittstock den Garten für sein Ganztagsangebot. So gibt es eine AG „Urban Gardening“ sowie eine AG „Gesundes Kochen“. „Das lässt sich wunderbar miteinander kombinieren“, sagt Lea Wehde. Sie betreut das Angebot und ist als Umweltpädagogin schon seit dem vergangenen Jahr im Dossegarten aktiv. Als Referentin hatte sie bereits beim „Grünen Klassenzimmer“ auf der Landesgartenschau ( Laga) 2019 mitgewirkt und vor allem jungen Besuchern Themen wie Nachhaltigkeit und gesundes Essen näher gebracht. Nun setzt sie ihr Angebot im Dossegarten fort.

Schüler der Waldring-Grundschule pflegen jede Woche ihre Beete im Dossegarten der Röbeler Vorstadt. Quelle: Christian Bark

„Im vergangenen Jahr sind wir von der Postcode Lotterie mit 10 000 Euro für Sachmittel gefördert worden“, berichtet Lissy Boost. Ein Folgeantrag für 2020 für Sachmittel und inhaltliche Arbeit sei positiv beschieden worden. So kann Lea Wehde nun offiziell die pädagogische Betreuung im Garten übernehmen, was sie bereits tut. Freilich lässt sich im Winter dort weniger umsetzten. „Aber wir sammeln schon Ideen für das Frühjahr“, sagt Lea Wehde.

Gartenlaube wird Seminarzentrum

Zudem finde die AG „Gesundes Kochen“ im Gymnasium statt. „Langfristig bauen wir aber eine Laube zum Seminarzentrum aus. dann kann auch dort gekocht und gelernt werden“, so Lissy Boost. Lea Wehde steht dann übrigens nicht nur Schülern mit Rat und Tat zur Seite. Ziel ist es laut der Quartiersmanagerin Anwohner und Extern zusammenzubringen.

In den Dossegarten lockten 2019 viele Angebote, wie hier das Kürbisfest. Quelle: Christian Bark

Dazu baut das Quartiersmanagement gerade ein breites Netzwerk mit verschiedenen Akteuren auf. Mit dabei sind neben der Volkssolidarität, die den Quartierstreff betreut und die Quartiersmanagerin stellt, auch der Vermieter Gebäude- und Wohnungsverwaltung Wittstock (GWV), die Stadt Wittstock, besagte Schulen plus der Mosaik-Förderschule und Kräuterfee Barbara Sommerfeld. Außerdem mischen Eine-Welt-Promotorin Anett Kromrei-Suwareh sowie das Eltern-Kind-Zentrum von Friedenshort und Volkssolidarität mit. Anfragen für eine Kooperation gibt es laut Lissy Boost auch vom Landschaftspflegeverband Prignitz-Ruppiner Land und dem Naturschutzbund ( Nabu).

Michael Drogies (r.) arbeitete zuletzt als MAE-Kraft im Dossegarten. Quelle: Christian Bark

Alle besagten Akteure sollen beim sogenannten „Netzwerkfrühstück“ zusammengeführt werden. „Das soll einmal im Monat im Dossegarten stattfinden“, kündigt Lissy Boost an. Der Nachhaltigkeitsgedanke ist der Quartiersmanagerin besonders wichtig bei der Geschichte. Dafür stehe demnächst eine Auszeichnung durch die Vereinten Nationen ( UN) an. Dann könne sich das Projekt Dossegarten mit der „UN-Dekade Biologische Vielfalt“ assoziieren. Geplant sei weiterhin eine Webseite und die Einstellung einer Arbeitskraft mit Mehraufwandsentschädigung (MAE) für die Betreuung des Gartens. „Die Maßnahme ist für dieses Jahr schon bewilligt worden“, informiert Lissy Boost.

Von Christian Bark