Dossow

In diesem Jahr gibt es in Dossow kein Erntefest. „Wir sind dafür beim großen Ernteumzug in Wittstock dabei“, sagt Ortsbeirätin Josefin Siekerkotte. Dafür werde am kommenden Samstag ein Dorffest gefeiert, genauer ein Straßenfest für das ganze Dorf und natürlich Gäste von außerhalb.

„In der Vergangenheit h...