Für das Abschlusskonzert der jungen Teilnehmer des Dossower Gesangsworkshops hätte es keinen besseren Ort als die Marienkirche in Wittstock geben können. „Hier ist es zwar kühler, aber größer und das war entscheidend in dieser Corona-Zeit“ sagt Antje Simon vom veranstaltenden Verein Dossekultur. Sie hatte den Kontakt zur Gesamtkirchengemeinde geknüpft und ist dankbar für diese Möglichkeit, die sich Ende vergangener Woche realisieren ließ.

Antje Simon, als auch die beiden Gesangslehrer Arno Bovensmann und Tilmann-P. Schulze sind mehr als zufrieden mit den Ergebnissen des Workshops. Es wurde musikalisch geackert, aber mit Freude und Leichtigkeit. Es gab Anfänger, die mit ihrer Stimme noch nicht vertraut waren und hier an die Hand genommen wurden, auf musikalische Entdeckungsreise.

Die schönste Woche des Jahres

Die Arbeit in Kleingruppen, das gegenseitige Zuhören, jeden Tag individuell schauen, das brachte bei den jungen Talenten Entwicklungssprünge. „Sonst hat man seine Musikschüler nur ein mal in der Woche, sagt Tilman Schulze. Dies und das Gruppenerlebnis, bei dem es viel Freizeit gab, waren der Grundstein des Erfolges. Der Gesangs- und Klavierlehrer ist dankbar für diese Woche, die für ihn die schönste in diesem Jahr war.

Auch die Schüler äußerten sich begeistert. Die zwölfjährige Marie-Josephin Stoll sagte, dass sie es bislang nicht so mit dem Singen hatte, aber mittlerweile findet sie singen richtig gut. Nilay Yaman aus Bochum war hier, weil ihr ihr Gesangslehrer von diesem Seminar erzählt hatte. Sie zögerte, weil sie ja hier niemanden kannte. Ihr Resümee lautet: „Es war toll und das Dorf Dossow ist megaschön“.

Musikalität von der Großmutter geerbt

Josefine Wenzel macht Abitur am OSZ in Neuruppin, war Schülerin der Dr. Wilhelm Polthier Oberschule und dort in der Schulband, der Gitarren AG und in der Singegruppe aktiv. Sie hat die Musikalität von ihrer Oma Elke Wenzel geerbt, die natürlich beim Abschlusskonzert in der ersten Reihe der Kirche saß. Josephine ist bereits das zweite Mal dabei und fand es cool.

Sie hat eine Woche kein Handy benutzt und es nicht vermisst. Ihre Freunde wunderten sich, warum sie nicht antworte, aber Josefine hatte keine Zeit. Neben der musikalischen Ausbildung gab es Bewegungstraining, Sitzkreisspiele und die Teilnehmer lernten viele neue Leute kennen.

Glockengeläut um 18 Uhr

Alle Schüler hatten sich ihre Lieder für das Abschlusskonzert selbst ausgesucht oder bekamen von ihren Gesangslehrern Vorschläge unterbreitet. Sie waren gut vorbereitet, aber trotzdem sehr aufgeregt.

Beim Glockengeläut um 18 Uhr wurde es dann am Freitag mucksmäuschenstill in der Marienkirche und die Schüler nahmen Aufstellung. Die Zuhörer erlebten ein buntes abwechslungsreiches Programm.

Es wurden bekannte Arien aus der Oper die Zauberflöte, Filmmusiken aus „Fluch der Karibik“, die „ Tribute von Panem“ und anderen Walt Disney-Produktionen dargeboten. Die Schüler sangen: „Über den Wolken“ von Reinhard Mey oder „Unter den Wolken“ von den Toten Hosen, Lieder von Rolf Zuckowski, den Ärzten, Lena oder wunderschöne alte Volks- und Wiegenlieder.

Die Stimmen erzeugen einen wunderschönen Hall

Egal ob Chor, Einzelgesang, Duett oder in der Gruppe, die zarten Stimmen erzeugten einen wunderschönen Hall in dem Gotteshaus. Es wurde bewusst ohne Mikrofon gesungen, man musste konzentriert lauschen. Den Zuhörern hat es gefallen, sie gingen beglückt nach Hause.

Die Sänger haben sich heute Pizza mit Salami verdient, wie die anwesende Köchin verriet. Morgen dürfen alle mal ausschlafen, sagte Antje Simon. Eine ereignisreiche Woche ging zu Ende. Diese Erlebnisse werden lange nachhallen und lassen auf das nächste Jahr hoffen.

Von Petra Rieger