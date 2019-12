Kita erhält Erlöse aus Sonnenblumenaktion

Dossow

Für einen Euro pro Stück konnten man sich im Sommer von einem Feld bei Scharfenberg Sonnenblumen selbst schneiden und mit nach Hause nehmen. „Das Feld hatte eine Fläche von etwa 1,3 Hektar“, berichtet Dennis Siekerkotte. Mit seiner Frau Josefin führt er in Dossow einen bäuerlichen Familienbetrieb. Bezahlt wurde an die Kasse des Vertrauens. Und genau diese Einnahmen sind nun ihrem Zweck zugeführt worden.

Dennis und Josefin Siekerkotte überrechten der Dossower Kita „Waldwichtel“ 292,76 Euro. „Wir haben auf 350 Euro aufgerundet“, sagt Josefin Siekerkotte. Zu der Einrichtung hat das Paar eine ganz besondere Verbindung, besucht doch ein Sohn die Kita und eine Tochter den Hort der „Waldwichtel“.

Unbekannte hatten versucht, die Kasse ihres Inhalts zu berauben. Quelle: privat

Von vornherein war klar gewesen, dass das Geld aus der Sonnenblumenaktion der Kita zugute kommen sollte. Das hatten Siekerkottes auch an einem Schild, wo sich die Kasse befand, deutlich gemacht. Der gute Zweck hielt aber scheinbar einige Leute nicht davon ab, sich an der Kasse zu schaffen zu machen. „Zum Glück hatten wir den Inhalt am Abend zuvor herausgenommen“, berichtet Dennis Siekerkotte. Die Kasse habe das Paar danach dann täglich geleert.

Ärger mit dem Straßenamt

Und noch eine weitere negative Erfahrung mussten Siekerkottes im rahmen ihrer Aktion machen. Vom Landesamt für Straßenwesen erhielten sie Post. Bei den Hinweisschildern an der Landesstraße handle es sich um „unerlaubte Aufstellung einer Werbeanlage“. Wenn, dann hätten die Schilder 20 Meter von der Straße entfernt stehen müssen. „Nur dann wäre wohl niemand auf unsere Aktion aufmerksam geworden“, bemerkt Josefin Siekerkotte.

Unter Androhung einer Geldbuße von 5000 Euro hatte das Paar die Schilder dann entfernt. „Da waren die Sonnenblumen eh verblüht“, so Dennis Siekerkotte. Der bittere Beigeschmack, wie so einem gemeinnützigen Projekt Barrieren in den Weg gelegt worden sind, können Siekerkottes aber bis heute nicht loswerden. „Wir überlegen echt, ob wir die Aktion im kommenden Jahr wiederholen sollten“, sagt Josefin Siekerkotte.

Das Hinweisschild wurde als unerlaubte Werbung deklassiert. Quelle: privat

All die negativen Erlebnisse wischten für den Moment zumindest die freudigen Gesichter der Kita-Kinder bei der Spendenübergabe hinfort. Groß ist auch die Freude bei den Erziehern. „Das Geld wird auf jeden Fall den Kindern zugute kommen“, kündigt Erzieherin Jaqueline Klähne an. In welcher Form, darüber will sich die Kita noch mit den Elternvertretern verständigen.

Von Christian Bark