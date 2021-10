Wulfersdorf

Seit 2016 gibt es regelmäßig Drachenfeste auf dem alten Agrarflugplatz in Wulfersdorf. „Wir haben jedes Jahr durchgezogen, auch 2020 trotz Corona-Pandemie“, berichtete Ortsbeiratsmitglied und Mitinitiator Thomas Kurschat. Und so war es auch keine Frage, dass dieses Jahr wieder bunte Drachen beim einzigen großen Drachenfest der Region in den Himmel steigen würden.

Micha und Susanne Büttner hatten den Drachen "Kraki" von Töchterchen Johanna dabei. Quelle: Christian Bark

2019 war das Fest, auch im Rahmen der Landesgartenschau (Laga), die in Wittstock stattgefunden hatte, sogar zur großen Brandenburgischen Drachenmeisterschaft avanciert. „Dieses Jahr fahren wird das Ganze wieder etwas kleiner“, sagte Thomas Kurschat.

Mara (l.) und Carolina Bornstein waren schon öfter Gast beim Wulfersdorder Drachenfest. Quelle: Christian Bark

Wie immer zum 3. Oktober hatten die Wulfersdorfer auf den Flugplatz geladen. Damit die Familien besseren Tritt auf dem Acker haben, war der Bewuchs dort extra nicht abgeerntet worden. Und so konnten auch Micha und Susanne Büttner aus Wittstock den Drachen „Kraki“ ihrer Tochter Johanna in die Luft steigen lassen. Ebenso Marcus Lemke und Sohn Frederik. „Nur der Wind hätte noch etwas kräftiger sein können“, sagte der Familienvater.

Das fanden auch Carolina Bornstein und Tochter Mara. Auf der anderen Seite waren sie froh, dass die Wulfersdorfer jedes Jahr aufs Neue ein solches Fest auf die Beine stellen. „Schön, dass es sowas in der Region noch gibt“, sagte Carolina Bornstein, die die Veranstaltung in den vergangenen Jahren schon öfter besucht hatte.

Auf der Hüpfburg der VR-Bank hatten die Kinder ihren Spaß. Quelle: Christian Bark

2020 sei die Familie übrigens nach Wulfersdorf gezogen, weshalb das mit dem Wind nicht so schlimm war. „Wir können je jeden Tag hier her kommen und den Drachen steigen lassen“, sagte die Mutter.

Zahlreiche Besucher waren zum Agrarflugplatz gekommen. Quelle: Christian Bark

Auf der Hüpfburg der VR-Bank konnten die Kinder sich nach dem Drachensteigen austoben. An Zelten verkaufte die „Dorfgemeinschaft Wulfersdorf“ Kaffee, Kuchen und Kakao. Die Dorfgemeinschaft ist ein Zusammenschluss engagierter Anwohner, die nicht oder noch nicht in Form eines Vereins aktiv werden wollen, wie Thomas Kurschat erklärte.

Initiativen wollen Gutes für Wulfersdorf tun

Ziel der Dorfgemeinschaft, ebenso wie der Initiative für den Spielplatz in Wulfersdorf sei es, Gutes für den Ort zu tun. So waren etwa Einnahmen aus den Drachenfesten der vergangenen Jahre in den Bau des neuen Spielplatzes geflossen. „Und das Projekt ist noch längst nicht fertig“, sagte Thomas Kurschat.

Die Dorfgemeinschaft Wulfersdorf sorgte für die Verpflegung. Quelle: Christian Bark

Er war im Juni dieses Jahres eingeweiht worden und lockt mit Wippen, Trampolin, Seilbahn, Rutschen, Sandkasten Sonnensegel, Fuchsbau, Federtieren und Fußballtoren. Laut Thomas Kurschat sei der Spielplatz ein beliebtes Ausflugsziel für Familien aus der ganzen Region.

Ein weiteres Projekt in Wulferdorf sei zudem der Umbau des Jugendclubs zum Dorfgemeinschaftshaus, an dem sich dann auch die Stadt Wittstock beteilige.

Von Christian Bark