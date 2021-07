Dranse

„Endlich wieder raus“, sagte Thomas Rudnick, Vereinsvorsitzender des Dorfclubs in Dranse. Damit spielte er auch auf die „großartige Resonanz“ beim zweiten Familien-Erlebnis-Flohmarkt am Sonntag auf dem Gelände des örtlichen Dorfgemeinschaftshauses an.

„Wir müssen die aktuelle Situation nutzen und spontan etwas auf die Beine stellen“, sagte Thomas Rudnick, mit Blick auf die Lockerungen in der Corona-Krise und die Möglichkeiten, für die Gemeinschaft etwas zu organisieren. Am vergangenen Sonntag ging dieses Konzept einmal mehr auf.

Familien-Erlebnis-Flohmarkt in Dranse kommt bestens an

An mehr als 15 Ständen konnten die Besucher aller Altersgruppen stöbern, staunen und feilschen. „Ich bin zufrieden“, resümierte Julia Jahnke aus Dranse. Sie bot an ihrem Stand vor allem Spielzeug und Bekleidung für Kinder oder Hausrat an. „Den wollte aber noch niemand kaufen“, sagte Julia Jahnke und lacht. Ihr Ladenhüter blieb ein künstlicher Weihnachtsbaum voller Schmuck und in Miniaturformat.

„Am Vormittag war der Flohmarkt richtig gut besucht“, sagte sie. Und: „Es ist der Spaß an der Freude, die Gespräche und das Verhandeln.“ Am Nachbarstand wartete Andrina Scheefeld auf Kundschaft. Sie kam aus Below kurz hinter der Landesgrenze und punktete mit ausgefallenen Dekoartikeln. Diese werden aus Hufeisen in unterschiedlichen Mustern geschmiedet, die Form bleibt dabei noch gut erkennbar.

Flohmarktanbieter sind wie eine Familie

„Das macht einer aus unserer Familie, die passen wunderbar in den Garten, die Leute mögen das“, sagt Andrina Scheefeld. Sie lernte Julia Jahnke bei einem Flohmarkt in Alt Daber kennen; beide freuen sich immer wieder auf ein Wiedersehen.

„Ich finde gut, wenn die Leute am Stand etwas in die Hand nehmen und sich dann Geschichten aus früherer Zeit entwickeln“, so Andrina Scheefeld. So lautet ein Flohmarkttipp: Auf den ersten eingenommenen Euro muss man spucken, das bringt Glück.

Thomas Rudnick (r.) ist glücklich, dass Gemeindearbeiter Wolfgang Lehmann stets zur Stelle ist. Er sorgte auch beim Flohmarkt für einen reibungslosen Ablauf. Quelle: Christamaria Ruch

Marionettentheater für die jüngsten Besucher

Am Vormittag verfolgten gut 30 Kinder einen Auftritt des Marion-Etten-Theaters aus Lindenberg (Prignitz). „Das Feuerwehrmärchen“ zog die jüngsten Besucher in den Bann. „Wir wollten etwas für die ganze Familie anbieten, das tolle Wetter war heute entscheidend“, so Thomas Rudnick.

Gemeindearbeiter Wolfgang Lehmann hielt im Hintergrund die Fäden in der Hand und sorgte für einen reibungslosen Ablauf. „Toll, dass wir Wolfgang haben“, so Rudnick. Aus den Erlösen des Verkaufs von Kaffee, Kuchen und Bratwurst spendet der Dorfclub Dranse obendrein 100 Euro für die Flutopfer in Deutschland.

Von Christamaria Ruch