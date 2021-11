Dranse

Die Deutsche Telekom will nahe dem Friedhof in Dranse einen Funkmasten aufstellen. Das bestätigt Unternehmenssprecher Georg von Wagner auf Nachfrage. Damit hält die Telekom an ihrem ursprünglich favorisierten Standort fest. Geplant ist dort ein rund 40 Meter hoher Stahlgittermast für die Mobilfunkdienste 2G und 4G.

Der Weg zur Entscheidung war lang

Der Weg zu dieser Standort-Entscheidung war nicht leicht. Es hatte im Vorfeld mehrere Informationsrunden zu dem Thema gegeben. Dabei war der genannte Platz von Einwohnern immer wieder kritisiert worden – sowohl hinsichtlich seiner tiefen Lage und der damit zu erwartenden geringen Reichweite als auch aufgrund seiner Nähe zur letzten Ruhestätte im Dorf.

Womöglich seien in die Entscheidungsfindung bis zu diesem Zeitpunkt nicht alle Grundstückseigentümer einbezogen worden, die eventuell in Frage kommende Standplätze zu bieten gehabt hätten, hieß es.

Deshalb wurde bei der Inforunde am 24. August mit Telekom-Vertreter Matthias Werner festgelegt, dass die Suche weitergehen soll – allerdings in überschaubarem zeitlichen Rahmen. Grundstücksbesitzer konnten Flächen in Dranse innerhalb einer Frist bis zum 10. September als mögliche Standortalternativen einreichen.

Einen Funkmast wie hier in Eichstädt (Landkreis Oberhavel) soll es nun bald auch in Dranse geben. Quelle: Robert Tiesler

Elf weitere Standortvorschläge geprüft

Ergebnis: „Wir haben insgesamt elf Standortvorschläge geprüft: Sie waren entweder funktechnisch nicht geeignet, da sie sich außerhalb unseres Suchgebietes befinden, oder die Liegenschaften waren zu klein oder es gab Bedenken hinsichtlich des Denkmalschutzes“, teilt Georg von Wagner dazu mit und betont: „Wir möchten uns für die großzügige Unterstützung und die vielen Standortvorschläge bedanken. Das zeigt, dass den Einwohnerinnen und Einwohnern eine gute Mobilfunkversorgung von großer Bedeutung ist.“

Suche begann schon Ende 2018

Die Telekom plant den Ausbau des Mobilfunknetzes in Dranse schon seit November 2018. Damals begann die Suche nach einem geeigneten Standplatz in Zusammenarbeit mit der Stadt Wittstock. „Leider konnte uns die Kommune keine eigenen Liegenschaften anbieten“, so von Wagner.

Daher weitete die Telekom ihre Suche aus und bezog auch private Grundstücke mit ein. Der Eigentümer des nun avisierten Grundstücks sei bereit, es der Telekom für den genannten Zweck zu vermieten.

Laut Georg von Wagner soll der Mobilfunkmast bis zum Frühjahr 2023 aufgestellt sein und Mitte jenen Jahres in Betrieb gehen.

Von Björn Wagener