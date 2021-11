Wittstock/Dranse

Wenn es nach der Mehrheit von 160 befragten Anwohnern in Dranse geht, sollte der von der Telekom geplante neue Funkmast außerhalb der Kernortschaft errichtet werden. Die Telekom selbst hatte sich jüngst auf einen Standort nahe dem Friedhof für den rund 40 Meter hohen Stahlgittermast für die Mobilfunkdienste 2G und 4G festgelegt.

Auf den entfielen allerdings nur elf Stimmen, wobei bemerkt werden muss, dass die 160 Teilnehmer je zwei Stimmen zu vergeben hatten. 13 Stimmen fielen auf den Standort am Bahnhof, neun auf den an der Wiesenstraße, sechs Stimmen war der Standort des Mastes egal und 276 sprachen sich für eine Errichtung außerhalb aus.

Ein neuer Funkmast, wie hier in Eichstädt, soll bald in Dranse errichtet werden. Quelle: Robert Tiesler

„Klar ist, dass wir den Funkmast brauchen, es ist nur die Frage, wo er möglichst vielen Bewohnern etwas bringt“, sagte der Dorfclubvorsitzende Thomas Rudnik. Denn sichtig sei, dass auch Wohnplätze wie Griebsee, Kuhlmühle und Walkmühle mitversorgt werden können.

Telekom soll Vorschläge erneut prüfen

Wie Dorfclubmitglied Eckhard Gericke vermutete, sind die Standorte allesamt am Schreibtisch geplant worden. Ausschlaggebend sei wohl das Vorhandensein einer Trafostation am Friedhof gewesen, die gebe es aber auch außerhalb Dranses, etwa nahe der Hühnerlegeanlage. Vereinsmitglied Markus Habegger würde sich wünschen, dass die Telekom die Standorte vor Ort noch einmal prüfen möge.

Holger Schönberg (r.) will die Unterschriften mit Bitte um Prüfung an die Telekom weiterleiten. Quelle: Christian Bark

„Wir haben insgesamt elf Standortvorschläge geprüft: Sie waren entweder funktechnisch nicht geeignet, da sie sich außerhalb unseres Suchgebietes befinden, oder die Liegenschaften waren zu klein oder es gab Bedenken hinsichtlich des Denkmalschutzes“, hatte Telekom-Sprecher Georg von Wagner mit Blick auf eine vom Konzern gewährte Standortvorschlagsinitiative gesagt.

Nun soll die Telekom also erneut das Gespräch mit den Dransern suchen. „Der Mast kann ja nicht an den Wünschen der Bürger vorbei errichtet werden“, sagte Thomas Rudnik.

Wittstocks Vizebürgermeister Holger Schönberg nahm die Unterschriftenliste am Freitag entgegen und versprach, dass die Stadt sie mit der Bitte um erneute Prüfung an die Telekom weiterleiten werde. „Wir sind in dem Fall nur Vermittler“, sagte Holger Schönberg. Die Transparenz und das Entgegenkommen der Telekom lobte er ausdrücklich.

Von Christian Bark