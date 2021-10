Das Duo „Die Zwei von nebenan“ hat eine große Fangemeinde in Prignitz-Ruppin. Allein 31.000 Euro Spendengelder kamen bis 2019 bei acht Benefizkonzerten zusammen. Das Geld floss in die Kirchturmsanierung. Jetzt planen Monika Pehlgrim und Ina Schwarz wieder zwei Konzerte. Der Vorverkauf beginnt am 18. Oktober. Das sind die neuen Spendenziele.