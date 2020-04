Stromnetz wird digitaler und sicherer

Wittstock

Die Stromversorger Edis investiert in der Region weiter in sogenannte intelligente Ortsnetzstationen, die herkömmliche Trafostationen ersetzen. Diese neuen Stationen übertragen wichtige Messwerte in Echtzeit an die Netzleitstelle in Potsdam. Dort wird das gesamte Netz gesteuert und überwacht. Damit wird die Digitalisierung der Netztechnik vorangetrieben und die Versorgungssicherheit verbessert. Das teilt Unternehmenssprecher Danilo Fox mit.

Die jüngste neue intelligente Ortsnetzstation ist am Dienstag in der Freyensteiner Straße in Meyenburg aufgestellt worden. Die technische Inbetriebnahme schließt sich an.

Tiefbau beginnt in Heiligengrabe

Eine weitere Station dieser Art soll am 15. April am Kloster Stift in Heiligengrabe installiert werden. Die Tiefbauarbeiten dafür beginnen am Donnerstag, 2. April.

In der Perleberger Straße in Wittstock wurden jüngst 900 Meter Mittelspannungskabel neu verlegt. Die neue Ortsnetzstation werde in Kürze geliefert, berichtet Danilo Fox.

Ab Freitag, 6. April, sollen im Bereich Poststraße bis Friedrich-Ebert-Park in Wittstock rund 450 Meter Niederspannungskabel ausgetauscht werden. Danach werde auch dort eine intelligente Ortsnetzstation aufgestellt. Die Investition betrage allein an diesem Standort insgesamt rund 100.000 Euro.

Planmäßige Investitionen

Sämtliche hier genannte Arbeiten seien planmäßige Investitionen, die mit Unterstützung regionaler Firmen umgesetzt werden.

Die sichere Energieversorgung spielt in Krisenzeiten eine besonders wichtige Rolle. Die Edis sieht sich angesichts der fortschreitenden Modernisierungen in einer „sehr guten Ausgangsposition, um auch mit schwierigen Situationen fertig zu werden“, sagt Unternehmenssprecher Danilo Fox. Man habe Vorkehrungen getroffen, um vor allem den Betrieb der Netzleitstellen auch unter den Bedingungen der Corona-Pandemie aufrechterhalten und so die Stromversorgung weiterhin sichern zu können.

So seien in den vergangenen Jahren mehrere Millionen Euro in modernste Netzleittechnik investiert worden. Es gibt zwei sogenannte Leitwarten – jeweils eine in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.

Notsituation verkraftbar

„In einer akuten Notsituation, etwa durch massiven Personalausfall an einem Standort, könnte das gesamte Stromnetz der Edis komplett aus der verbleibenden Warte gesteuert werden“, beschreibt Danilo Fox die Situation.

Man rechne jedoch nicht damit, „da wir die Mitarbeiter in den Leitwarten bereits weitgehend von den anderen Mitarbeitern abgeschirmt haben. Direkte persönliche Kontakte zwischen den Warten wurden rechtzeitig eingestellt“. Auch gebe es Notfallpläne, mit denen gewährleistet ist, dass die Netze im Falle eines Falles mit reduziertem Personalbedarf gesteuert werden können.

Stromnetz im Normalzustand

Aktuell befinde sich das Edis-Netz im absoluten Normalzustand. Sollte sich daran etwas ändern, so könnten die Schaltarbeiten, die aus den Warten heraus per Fernsteuerung erfolgen, spürbar reduziert und für eine begrenzte Zeit sogar ganz eingestellt werden.

Die Edis-Netz Gesellschaft ist als Tochter der Edis AG für Strom- und Gasleitungen in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern sowie für den zuverlässigen Betrieb der Energienetze verantwortlich. Als Partner der Energiewende habe das Unternehmen in den vergangenen Jahren rund zehntausend Anlagen, mit denen Energie aus Wind oder Sonne gewonnen werden kann, an seine Netze angeschlossen. Die rund 3500 Mitarbeiter der Edis-Gruppe sind mit rund 40 technischen Standorten sowie den zentralen Netzleitstellen in Potsdam und Bentwisch ( Mecklenburg-Vorpommern) in zwei Bundesländern präsent.

Von Björn Wagener