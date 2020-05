Ortsnetzstation in Wittstock installiert

Wittstock

Der Stromversorger Edis hat die alte Trafostation im Friedrich-Ebert-Park in Wittstock in dieser Woche durch eine intelligente Ortsnetzstation ersetzt. Das bestätigt Unternehmenssprecher Danilo Fox.

Mehr als zwölf Tonnen

Das neue kleine Gebäude wiegt mehr als zwölf Tonnen und wurde mit einem Kran an seinen Bestimmungsort gehievt. Diese Arbeit war nicht ganz einfach. Denn die Zufahrt ist nur über einen schmalen Weg im Park möglich. „Wir mussten sehr darauf achten, dass keine Bäume in der Nähe beschädigt werden“, berichtet Fox. Am Ende sei aber alles glatt gegangen. Die Aktion wurde aus sicherer Entfernung von zahlreichen Passanten verfolgt.

Die Edis tauscht nach und nach alte Trafostationen durch neue intelligente Ortsnetzstationen aus, um das Netz zu modernisieren.

Wichtige Messwerte

Die neuen Stationen übertragen wichtige Messwerte in Echtzeit an die Netzleitstelle in Potsdam. Dort wird das gesamte Netz gesteuert und überwacht. Damit wird die Digitalisierung der Netztechnik vorangetrieben und die Versorgungssicherheit verbessert, so Danilo Fox.

Dieser Prozess kostete an dieser Stelle in Wittstock rund 100.000 Euro. Diese Summe schließt den Austausch von rund 450 Meter Niederspannungskabel mit ein. Dazu waren umfangreiche Erdarbeiten nötig, wobei das Spülbohrverfahren zum Einsatz kam.

Dabei werden an Start und Ziel der geplanten Strecke kleine Gruben ausgehoben.

Unterirdische Bohrung

Die Verbindung wird dann mit einer unterirdischen Bohrung geschaffen, durch die das Kabel verlegt werden kann.

In diesen Tagen soll der neue Kabelstrang in das vorhandene Mittel- und Niederspannungsnetz der Stadt Wittstock eingebunden werden, so Danilo Fox. Er rechnet damit, dass bis Ende Mai die Arbeiten komplett abgeschlossen sein werden.

Von Björn Wagener