Wittstock

Ein Theater oder Kulturhaus gibt es in Wittstock nicht. Dennoch wollte der Alleinunterhalter und Veranstalter Egbert Schröder „mal was machen“. Vor über acht Jahren holte er den Kyritzer Shantychor „Stella maris“ in das Kino „Astoria“. Damit und mit zahlreichen Folgeveranstaltungen war das Format „Kunst im Kino“ geboren.

Von Kabarett bis zum Konzert waren die Abende und Nachmittage im Kino bunt gemixt. Mit Kinobetreiberin Viola Terzijska versteht sich Egbert Schröder „super“, wie er sagt. „Das Kino bietet die besten Voraussetzungen für die Formate und wurde von den Künstlern immer sehr gelobt“, berichtet der Veranstalter.

Weil das Kulturleben wegen Corona lange Zeit brach lag, verdient sich Egbert Schröder mit Taxifahren seine Brötchen. Quelle: Christian Bark

Reich wird Egbert Schröder damit nicht, dafür ist es ihm aber eine „Herzensangelegenheit“. „Ich habe die drei Ls – Liebe, Lust und Leidenschaft“, sagt er. Doch die waren gegen die Corona-Pandemie ab März 2020 machtlos. Eine Veranstaltung nach der anderen musste abgesagt werden.

Veranstalter muss wegen Corona Taxi fahren

Weil Egbert Schröder auch als DJ und Alleinunterhalter nicht auftreten konnte, suchte er sich einen Job als Taxifahrer in Wittstock. „Zum Glück hatte ich damals mal meinen Beförderungsschein gemacht“, blickte er zurück.

Zwar hatte es zwischendurch Comedyveranstaltungen im Freien gegeben, die waren laut Egbert Schröder aber nicht so gut zu bespielen wie die Kinoräume. „Openair ist sehr aufwändig“, sagt er. Aber auch im Kino sei eine ganze Menge zu installieren. Die Garderobe im Kinosaal 2 hat Egbert Schröder selbst gestaltet. Hier zeugen zahlreiche Plakate und Autogrammkarten von den Veranstaltungen vergangener Tage.

Seit 2013 organisiert Egbert Schröder das Kleinkunstformat im Kino Astoria. Quelle: Christian Bark

Nach 19 Monaten Sendepause wollte Egbert Schröder „Kunst im Kino“ wieder ankurbeln. Das Kabarett „Germany`s next Ex – Model“ mit Jan-Peter Petersen war Anfang Oktober die erste Veranstaltung in der Reihe seit langen – und trotz aufwändiger Promotion drohte nur ein Bruchteil der ohnehin schon wegen Corona reduzierten Plätze voll zu werden.

„Ich habe dann Kundenakquise nach Lehrbuch betrieben“, berichtet Egbert Schröder. Weit über 100 Kontakte hatte er abtelefoniert. Von vielen erhielt er für seine Anrufaktion positives Feedback, alle 68 Plätze hatten darauf hin besetzt werden können. „Die Leute sind aber nach wie vor verunsichert“, blickt der Veranstalter besorgt auf die Pandemie, die einfach nicht abebben will.

Jan Peter Petersen war Anfang Oktober der erste Künstler, der seit 2020 wieder bei Kunst im Kino auftreten konnte. Quelle: Privat

Trotzdem zieht er sein Ding nun durch. „Wenn man es selbst nicht macht, macht es keiner“, sagt Egbert Schröder. Als nächste in der Reihe gastiert die Pianistin und Kabarettistin Anne Folger am 19. November mit ihrem ersten Soloprogramm „Selbstläufer“ um 20 Uhr im Kino. Für das musikalische Kabarett hat Egbert Schröder schon den 98 Jahre alten Kino-Flügel stimmen lassen.

Stummfilmabend und noch mehr Kabarett

Genutzt werden soll er auch fünf Tage zuvor, am 14. November, wenn ab 17 Uhr im Astoria der Stummfilm „Der Golem wie er in die Welt kam“ von 1920 über die Leinwand flimmert. Bei der kostenlosen Vorführung durch die Kreismuseen „Alte Bischofsburg“ und dem Verein DosseKultur wird es eine Klavierbegleitung geben. Eine Einführung gibt der Berliner Filmhistoriker Friedemann Beyer.

Egbert Schröder und Viola Terzijska hoffen, dass die kommenden Kabarettveranstaltungen im Kino stattfinden können. Quelle: Christian Bark

Traditionell zum ersten Advent lädt Egbert Schröder dann am 26. November zur letzten „Kunst im Kino“-Veranstaltung für 2021 ein. Dann zeigt das Ensemble Weltkritik de Luxe ab 20 Uhr sein Kabarett „Ein alter Sack bringt`s noch“.

Frohen Mutes plant der Veranstalter für 2022. Am 21. Januar wird der Kabarettist und Schauspieler Lars Redlich im Astoria erwartet, am 6. Februar gibt es Kabarett mit Ralf Bärwolff vom Ensemble der Academixer.

Mehr zu den Veranstaltungen unter: www.kino-astoria.de/besondere-filmreihen/kabarett-im-kino.html.

Von Christian Bark