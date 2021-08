Wittstock

Die Abenteuer von Karen Wichert und Werner Wilkens sind aus Muskelkraft gemacht. Gerade bringen die begeisterten Fernradler die letzten Kilometer auf dem Heimweg unter die Räder. Ein Zwischenstopp in Wittstock gehört dazu. Denn Karen Wichert ist hier groß geworden. Heute lebt sie mit ihrem Mann in Wismar.

Von dort starten die beiden am 10. Juli zu einer weiteren großen Tour. Es geht rund 1000 Kilometer durch Polen und 500 durch Deutschland. Sie radeln zunächst von Wismar nach Stettin. Von dort geht es mit dem Bus weiter nach Krakau – und von Krakau zurück nach Wismar.

Toller Radweg an der Weichsel

„An der Weichsel entlang gibt es einen tollen Radweg“, schwärmt Karen Wichert. Weitere Stationen machen die beiden unter anderem in Katowice, Opole und Poznan. In manchen polnischen Landstrichen werde noch viel Deutsch gesprochen – vor allem im Raum Opole.

Von Poznan – etwa auf halbem Wege zwischen Warschau und Berlin – geht es in Richtung deutsche Grenze, die sie am Übergang in Küstrin erreichen.

Dass sie wieder im Heimatland sind, merken sie sofort. „Es gibt hier keine kleinen Einkaufsläden in den Dörfern mehr. Das ist wirklich schade. Und es macht die Versorgung schwierig“, erzählt Werner Wilkens.

Viele kleine Dorfläden in Polen

Ganz anders in Polen: Dort gebe es solche Dorfläden noch – Brot, Käse, Wurst, Fleisch – die wichtigsten Dinge könne man überall bekommen. Außerdem schwärmen beide von den freundlichen Menschen – und den polnischen Milchbars. Für die Orientierung und die tägliche Routenplanung nutzen sie meist Locus Map oder Google-Maps. Am 4. August erreichen sie Wittstock. Hier legen sie ein paar Tage Pause ein, bevor es nach Hause geht.

Extrem lange Radtouren sind für das Paar nichts Neues. Die jüngsten Touren vor der Polen-Rundfahrt führen Karen Wichert und Werner Wilkens nach Finnland, Estland und die Niederlande.

600 Kilometer allein durch Ungarn

2019 wandert Karen Wichert 600 Kilometer allein durch Ungarn – und schwärmt noch heute von dem „tollen Internet“, das dort auch in den abgelegensten Winkeln noch funktioniere.

Ihr wohl größtes Abenteuer auf dem Rad erleben die beiden aber von 2016 bis 2017. In genau einem Jahr durchqueren sie die USA sowie Teile von Kanada und Europa und legen 16775 Kilometer zurück.

Vielleicht ein Reisevortrag in Wittstock

Mit einem bebilderten Vortrag in Wittstock lassen sie die Besucher 2018 an den Erlebnissen auf dieser Mammut-Tour teilhaben. Karen Wichert würde in Wittstock gern auch von ihren ersten Solo-Radreisen und ihrer Ungarn-Wanderung berichten.

Ob der Vortrag „Frau allein mit Rad oder Rucksack“ tatsächlich in der Stadt an der Dosse gehalten werden kann, ist noch offen. Beide kündigen aber an, deshalb Kontakt mit der Stadtbibliothek aufnehmen zu wollen.

Von Björn Wagener