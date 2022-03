Wittstock

Ursprünglich wollte Mujo Memedi Medizin studieren. Dann trat der heute 49-Jährige doch in die Fußstapfen seiner Onkel, die in Mazedonien Restaurants betrieben. Als der aus Mazedonien stammende Albaner 1989 nach West-Berlin kam, war er dann in die Gastronomiebranche „hineingerutscht“, wie er sich erinnert.

Und zwar bewusst in ein italienisches Restaurant. „Es gibt hier zwar Überschneidungen mit Gerichten vom Balkan, die Erfahrungen mit der Küche und den Italienern selbst hatten mich aber dazu bewogen“, sagt Mujo Memedi.

Mujo Memedi bei der Offiziersausbildung 1991. Quelle: Christian Bark

Kurzzeitig hatte er 1991 noch in seine damals jugoslawische Heimat zurückkehren müssen und eine Offiziersausbildung gestartet. „Ich bin aber zum Glück nicht im Jugoslawienkrieg zum Einsatz gekommen“, blickt der Gastronom zurück.

Seit 1. März 2002 in der Wittstocker Kirchgasse

Er kehrte zurück nach Berlin, um dann 1994 sein eigenes Restaurant in Frankfurt(Oder) zu eröffnen. Aus persönlichen Gründen kam er Ende 2000 nach Wittstock, wo er vorher schon Wein verkauft hatte. Am 1. März 2002 eröffnete der Albaner dann sein Restaurant „La Torre“ in der Kirchgasse.

Mujo Memedi bei der Restauranteröffnung 2002. Quelle: Christian Bark

Was anfangs gut angekommen war, wurde durch rechtsradikale, ausländerfeindliche Übergriffe im selben Jahr bereits überschattet. „Sie haben bei mir randaliert und mich bedroht, ich habe mich ihnen aber in den Weg gestellt“, so der Gastronom. Angeblich würde er Deutschen die Arbeit wegnehmen, dabei hatte er deutsches Personal beschäftigt und ausgebildet. 2005 sei alles dann etwas ruhiger geworden. Kurzzeitig hatte Mujo Memedi ein gleichnamiges Restaurant in Freyenstein.

Hotel „Albani“ öffnete 2008

2008 eröffnete der Albaner zudem sein Hotel „Albani“ in der Pritzwalker Straße. Dieses wurde vor jüngster Zeit grundsaniert. In La Torre bietet Mujo Memedi unter anderem selbstgezogene Nudeln und Eis aus eigener Herstellung. Für Aufsehen hatten seine exotischen Gerichte wie Krokodil oder Känguru gesorgt. „Wer das essen möchte, gibt mir rechtzeitig Bescheid, innerhalb eines Tages kann es geliefert werden“, informiert der Gastwirt.

Mujo Memedi hatte sich in jungen Jahren bewusst für italienische Küchen entschieden. Quelle: Christian Bark

Neben mediterraner Küche bietet sein Haus auch deutsche Hausmannskost, etwa frische Enten und Gänse zur Weihnachtszeit aus der Region. „Vor Corona haben wir viel mit Kindern zusammengekocht und Aktionen gestartet“, erinnert sich Mujo Memedi. Mit Blick auf die Krise ist er froh, während der Landesgartenschau 2019 gute Umsätze gemacht zu haben.

Direkt zum 20. Geburtstag gibt es die erste Märzwoche noch ein Gewinnspiel. Gäste hinterlassen Name und Kontaktdaten auf der Rechnung und können eine Reise für Zwei nach Rom sowie 20 Gutscheine gewinnen.

Vor der Corona-Zeit hatte Mujo Memedi mit zahlreichen Kindern Pizza gebacken. Quelle: Christian Bark

Ob der Gastronom im März oder Sommer noch einmal groß feiert, lässt er offen. Vielleicht könne auch eine Kneipenmusiknacht in Wittstock wieder belebt werden. „Wenn es um etwas Positives für die Stadt geht, bin ich immer gern dabei“, sagt Mujo Memedi, für den Wittstock mittlerweile ein Stück Heimat geworden ist.

Von Christian Bark