Pritzwalk/Wittstock

Dieter Groß trug mit einem Wahlaufruf zur Verunsicherung seines Publikums bei. Wenn man wolle, dass es nach der Wahl drei Landtagsabgeordnete aus dem Wahlkreis 2 geben werde, dann möge man doch ihn wählen – Jan Redmann und Katrin Lange würden ja ohnehin ins Landesparlament einziehen. Dabei hatte das Publikum beim Kandidatenforum in Blumenthal gerade erst diese drei und vier weitere Kandidaten für das eine Direktmandat im Wahlkreis erlebt. Denn nach dem Erststimmenergebnis entscheidet sich bei der Wahl am 1. September, welcher der sieben den Wahlkreis direkt für fünf Jahre im Landtag vertritt. Und dabei kann nur einer gewinnen, wofür die einfache Mehrheit reicht.

Die Zweitstimme entscheidet über die Stimmenverteilung der Parteien

Worauf Groß anspielte, ist Folgendes: Alle Parteien und Gruppierungen, die zu Wahl antreten, haben Landeslisten mit Kandidaten aufgestellt. Wer auf einer solchen Liste relativ hoch postiert ist, hat weit größere Chancen, über ein gutes Zweitstimmenergebnis in den Landtag einzuziehen. Mit der Zweitstimme für eine solche Liste entscheidet der Wähler auch darüber, welche Partei bei der Wahl vorne liegt und wie viele Sitze ihr insgesamt zustehen.

Die Hälfte der 88 Landtagsmandate werden mit den Direktkandidaten besetzt, die andere Hälfte dann über die Landeslisten gemäß dem Ergebnis aufgefüllt.

Beispiel gefällig? Eine Partei hat 20 Direktmandate errungen, ihr stehen aber nach dem Wahlergebnis 30 Sitze zu, dann kommen zehn weitere Abgeordnete der Partei über die Liste ins Parlament. Jan Redmann hat bei der CDU Listenplatz 9, Katrin Lange bei der SPD Listenplatz 4. Das ist ziemlich weit oben und hat Groß zu seinem Aufruf verleitet. Denn er steht bei den Linken nur auf Listenplatz 28.

Was ist, wenn die Liste gar nicht zieht?

Katrin Lange widersprach Groß und auch dem Grünen Matthias Dittmer, der im Anschluss ebenfalls für sich warb, indem er sagte: „Wer mich im Landtag sehen will, muss mich direkt wählen, ich bin auf keiner Liste abgesichert.“ Katrin Lange wiederum sieht sich selbst keineswegs sicher im Landtag. Grund: Vor fünf Jahren hat die SPD-Liste gar nicht gezogen, weil die Partei ziemlich viele Direktmandate gewonnen hat, und das trotz schon damals gar nicht so hoher Stimmanteile.

Und dass dergleichen diesmal wieder passiert, ist gar nicht unwahrscheinlich. Denn die Stimmenanteile der Parteien werden sich mutmaßlich auf so niedrigem Niveau bewegen, dass man mit vergleichsweise geringem Stimmenanteil viele Direktmandate gewinnen kann – möglicherweise so viele, dass die Zahl der Direktmandate sogar die der der betreffenden Partei zustehenden Sitze übersteigt. In so einem Fall zieht die Liste gar nicht und es entstehen die sogenannten Überhangmandate als Ausgleich für die anderen Parteien, um so den Sitzproporz nach dem Wahlergebnis wahren zu können.

Manche können nur per Direktwahl in den Landtag einziehen

Und Jan Redmanns Listenplatz ist wiederum auch nicht so hoch, dass er sich seiner Sache ganz sicher kann, sofern es ihm misslingt, direkt gewählt zu werden – wenngleich viele der vor ihm postierten Listenkandidaten auch Direktmandate gewinnen dürften.

Trotzdem hat Groß nicht ganz unrecht – die größten Chancen auf den Landtagseinzug haben tatsächlich Lange und Redmann – das Argument, das Groß und Dittmer vorbringen, könnten aber ebenso FDP-Man Tom-Morten Theiß (Platz 13 der FDP-Landesliste), Christa Pfeifer (Platz 13 bei den Freien Wählern) und Arnd Heymann (AfD-Listenplatz 34) benutzen.

Im Wahlkreis 1 gibt es ebenfalls zwei Kandidaten, die auf den Landeslisten ihrer Parteien sehr gut platziert sind: CDU-Mann Gordon Hoffmann (Platz 5) und der Linke Thomas Domres (Platz 6), beide auch jetzt schon Mitglieder des Landtags. Harald Pohle ( SPD, Platz 29) und Maik Tesch (Freie Wähler, Platz 28) haben hingen nur hintere Listenplätze, Rainer Schneewolf (Grüne), Oliver Czajkowski ( AfD) und Michael Hintz ( FDP) sind darauf gar nicht vertreten.

Wenn nur die Landesliste zieht

Und dann gibt es noch andere Prignitzer auf den Landeslisten der Parteien, etwa den Wittenberger Frank Heinke, der bei den Grünen auf Listenplatz 18 zu finden ist. Zwar lassen dien Umfrageergebnisse für die Grünen einen deutlichen Zugewinn an Sitzen erwarten, doch ist die Chance für Heinke dennoch relativ klein.

Bleibt noch, auf anderes Phänomen hinzuweisen: Gerade kleine Parteien haben kaum Chancen Direktmandate zu gewinnen – dann ziehen ausschließlich für sie die Landeslisten. Das heißt auch: Man sollte sich darauf einstellen, dass für diese nachher ganz andere Leute im Parlament sitzen als die, die man vor Ort kennen gelernt hat.

Von Bernd Atzenroth