Wulfersdorf

Am Dienstagnachmittag bemerkten Zeugen in Wulfersdorf einen ihnen unbekannten jungen Mann. Da es bereits am Vortag zu einem Einbruch und einem Hausfriedensbruch in Wulfersdorf gekommen war, wurde die Polizei informiert.

29-Jähriger steht mutmaßlich im Zusammenhang mit zwei Einbrüchen

Die Beamten stellten den 29-jährigen noch im Ort fest. Eine 61-jährige Hausbesitzerin erkannte den Mann eindeutig als denjenigen wieder, welcher sich am Vortag unberechtigt in ihrem Haus aufgehalten hatte.

Tatverdächtiger wird in Neuruppin vernommen

Daraufhin nahmen die Beamten ihn mit zur Polizeiinspektion nach Neuruppin und klärten dort seine Identität. Im Anschluss wurde er aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Von MAZonline