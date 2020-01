Eine-Welt-Frühstück in Wittstock

Wittstock

Nachhaltigkeit und fair gehandelte Produkte stehen bei den Eine-Welt-Frühstücksrunden im Dänicke-Haus in Wittstock im Fokus – so wie Donnerstag. Ab sofort gibt es diese Treffen monatlich, jeweils von 9 bis 11 Uhr, das nächste am 27. Februar. Ermöglichst werden sie vom Verein Esta-Ruppin und dem Netzwerk Gesunde Kinder.

Backen mit Ur-Dinkel-Korn

Diskutiert wurde am Donnerstag über saisonale und regionale Produkte. Gerhard Boortz und Sonja Knuf-Boortz aus Schweinrich backen seit 23 Jahren Brot aus Ur-Dinkel-Korn, das sie übers Internet beziehen auch selbst mahlen und schroten. „Das hilft mir sehr gut gegen Rheuma“, berichtet Sonja Knuf-Boortz.

Von Björn Wagener