Die Musik schallt weit über den Markt in Wittstock hinaus. Oben auf der Bühne legen die beiden DJs Günter Lutz und Steffen Schulz aus. Beide wirken am Freitagabend entspannt und werfen sich die Dialoge zu. Alles wie immer, alles wie früher.

Das 4. Herbstfeuerwerk lockte am Freitagabend zahlreiche Besucher in die Wittstocker Innenstadt. Es gab Rabattaktionen, einen Laternenumzug und eine Lasershow.

Die Einkaufsnacht „Herbstfeuerwerk“ in Wittstock erlebte nach einem Jahr Corona-Zwangspause nun ihre Fortsetzung. „Das Wetter ist super, besser geht es nicht“, sagt Detlef Beuß und macht einen entspannten Eindruck. Der Vorsitzende des Mittelstandsvereins in Wittstock und Bernd-Dieter Hahn vom Händlerstammtisch heckten erst vor einem Monat den Plan für die Fortsetzung dieses Veranstaltungsformats aus.

4. „Herbstfeuerwerk“ in Wittstock lockt mit langer Einkaufsnacht

„Lange war es wegen Corona unklar, was möglich ist“, so Detlef Beuß. Doch dann stand fest: „Wir ziehen das durch.“ Gemeinsam mit der Stadt Wittstock laden sie nun ein. Schon gegen 19 Uhr strömen immer mehr Leute in die Innenstadt. „Wenn was los ist, sind wir immer hier“, sagt Nadine Schröder.

Detlef Beuß (l.) und Bernd-Dieter Hahn vom Mittelstandsverein stehen mit der Stadt Wittstock hinter dem „Herbstfeuerwerk.“ Quelle: Christamaria Ruch

Sie besucht gemeinsam mit ihrem Mann Rüdiger das 4. „Herbstfeuerwerk.“ „Das macht alles einen harmonischen und entspannten Eindruck“, sagt Rüdiger Schröder. Das Paar ist mit Verwandten und Freunden unterwegs und freut sich auf einen Abend unter Leuten. „Das ist mal wieder was anderes, rauskommen, Leute treffen“, sagt Nadine Schröder.

„Herbstfeuerwerk“ in Wittstock ist Treffpunkt für Familien und Freunde

Auch Enrico Musik gehört mit seiner Familie zu dieser Runde. „Schöne Atmosphäre“, sagt Enrico Musik. Auf dem Arm hält er seinen einen Jahre alten Sohn Matheo. Dieser kommt aus dem Staunen kaum heraus, als er auf einmal eine Fee im blauen Gewand erblickt. Sie läuft auf Stelzen über den Markt. Kurzentschlossen stemmt Enrico Musik seinen kleinen Matheo in die Höhe – schon ist er mit der Fee auf Augenhöhe. Von Angst ist beim Steppke keine Spur.

Viele bunte Laternen säumten den Umzug, der einmal durch die Altstadt führte. Quelle: Christian Bark

Marlies Köhler hat mit ihrem Spielzeugladen Lilalustig beim „Herbstfeuerwerk“ einen Logenplatz. Die Türen zu ihrem Geschäft am Markt stehen an diesem Abend wie bei den anderen Einzelhändlern bis 21 Uhr offen. Immer wieder kommen Kunden und stöbern. „Hier gibt es auch Rabattwürfeln“, so Marlies Köhler.

Rabattaktionen in den Läden in Wittstock beim „Herbstfeuerwerk“

Nach dem Einkauf dürfen die Kunden den Würfelbecher zum Glück herausfordern und damit bis zu zwölf Prozent Preisnachlass erlangen. Sie konnte sich auch in der langen Corona-Krise und den damit verbundenen Geschäftsschließungen auf ihre Stammkundschaft verlassen. „Unsere Kunden haben uns nicht vernachlässigt“, sagt sie. Jennifer Francke und Nico Günther schauen mit ihren Kindern vorbei.

Der vier Jahre alte Liam durfte nach dem Einkauf im Spielzeugladen „Lilalustig“ den Rabatt auswürfeln. Quelle: Christamaria Ruch

Vor allem der vier Jahre alte Liam hat viele Wünsche. Nach dem Einkauf darf er auf dem Tresen Platz nehmen und würfeln: Acht Prozent Rabatt kommen dabei heraus. „Die Läden vor Ort müssen bestehen, das ist wichtig“, sagt Jennifer Francke. Und: „Die Atmosphäre am Markt ist gut“, so Jennifer Francke.

DJs Günter Lutz und Steffen Schulz legen in Wittstock nach 1,5 Jahren Corona-Zwangspause wieder gemeinsam auf

Für die DJs Günter Lutz und Steffen Schulz ist dieser Abend auch ein Neuanfang. „Das erste Mal seit Frühjahr 2020 legen wir wieder gemeinsam auf“, so Günter Lutz. Beide kennen sich seit mehr als 35 Jahren und treten mehrmals im Jahr gemeinsam an den Mischpult. „Wenn ich Dich heiraten würde, würde ich die Ringe bei Juwelier Beuß kaufen“, säuselt Günter Lutz.

Gut aufgelegt: Die beiden DJs Steffen Schulz (l.) und Günter Lutz legen nach langer Zwangspause wieder gemeinsam auf. Quelle: Christamaria Ruch

Steffen Schulz spielt den Ball zurück und flüstert: „Die Blumen würde ich für Dich bei der „Blumen Cathrin“ in der Königstraße kaufen.“ Auch die flotte Werbung für die Einzelhändler gehört beim „Herbstfeuerwerk“ zum Konzept.

Für einige Minuten qualmte und zischte es auf dem Wittstocker Marktplatz. Quelle: Christian Bark

Mit einem Laternen- und Fackelumzug rund um die Altstadt und einem Feuerwerk erreicht die Einkaufsnacht ihren Höhepunkt. Gegen 23 Uhr klingt der Abend bei Musik aus.

Von Christamaria Ruch