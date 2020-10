Wittstock

Eine klassische Lesung erwartete das Publikum bei der Veranstaltung mit Schauspielerin Elena Uhlig am Samstagabend in der Wittstocker Heilig-Geist-Kirche nicht. Die Veranstaltung glich fast einem Comedyprogramm, bei der lustige Anekdoten aus Elena Uhligs Leben das Publikum immer wieder zum Lachen brachten.

Denn genau um die ging es in ihrem neuesten Buch „Doch, das passt, ich hab's ausgemessen! Eine Frau weiß, wenn sie recht hat“. Vor vier Jahren hatte Elena Uhlig ihr erstes Buch geschrieben, als „Literat“ würde sich die Schauspielerin deshalb aber noch lange nicht bezeichnen, wie sie sagte.

Und weil es keine klassische Lesung war, durfte das Publikum zunächst auch erstmal für Elena Uhligs Instagramkanal tanzen und einer ihrer Freundinnen ein Geburtstagsständchen singen. Über Instagram gestaltet die Schauspielerin seit der Corona-Krise regelmäßig kleine Talkshows in ihrer Wohnung. Promis werden via Videoschalte dann eingeblendet.

„Ich verdiene dadurch kein Geld aber ich bin zumindest nicht weg“, erklärte Elena Uhlig. Die Lesung in Wittstock sei die einzige, die von 15 geplanten noch übrig geblieben war. Die letzte sei Anfang März in Neubrandenburg gewesen. „Da gefällt mir Wittstock als Stadt besser“, sagte die Schauspielerin.

Anke Unkenholt (v. l.), Jörg Gehrmann und Georgia Arndt würdigten den 25. Bilderbogen. Quelle: Christian Bark

Und die Rolle der Stadt und ihrer Bibliothek beim Veranstaltungsformat „Literarischer Bilderbogen“ wurde zuvor von Bürgermeister Jörg Gehrmann sowie Anke Unkenholt, die in Vertretung des Landkreises da war, hervorgehoben. Es ist nunmehr der 25. Bilderbogen, am 16. September 1996 hatte es in diesem Rahmen die erste Lesung in Wittstock gegeben.

Kirche war wieder Veranstaltungsort

Wegen Corona war die Lesung am Samstagabend wieder in die Kirche verlegt worden, die laut Bibliotheksleiterin Georgia Arndt ein guter Veranstaltungsort ist. Die Plätze waren limitiert, die Lesung lange im Voraus ausverkauft.

Elena Uhlig las und sprach viel über die Beziehung zu ihrem Mann, den österreichischen Schauspieler Fritz Karl, sowie ihre vier Kinder. Damit alle Kinder mit den Eltern zusammen im Bett schlafen können, habe sie zwei Boxspringbetten zusammengerückt. Mit Blick auf den Buchtitel kam sie auf den Kauf einer Anrichte zu sprechen, die nur schwerlich von den Maßen her ins Haus zu bekommen war.

Mit Abstand signierte Elena Uhlig die Bücher. Quelle: Christian Bark

Sie sprach über Erfahrungen mit Sparkassen, der Telekom und Ikea aber auch am Filmset. Mit ihren Büchern möchte die Autorin Leser dazu anregen, auch mal über sich selbst zu lachen. „Für ist das Schreiben jedenfalls sowas wie eine Therapie“, sagte die Autorin.

Zum Kauf standen natürlich auch einige Exemplare bereit. Elena Uhlig signierte sie nach der Lesung, wobei sie penibel auf Hygiene- und Abstandregeln achtete.

Von Christian Bark