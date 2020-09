Wittstock

Große Freude am Dienstagnachmittag in der Röbeler Straße in Wittstock: Else Scholz (86) nahm einen Blumenstrauß und einen üppigen Präsentkorb entgegen – überbracht von Hans-Jörg Löther, dem Geschäftsführer der Gebäude- und Wohnungsverwaltung (GWV) in Wittstock. Denn Else Scholz ist eine ganz besondere Mieterin. Sie lebt seit 60 Jahren glücklich in der selben Wohnung.

Dankeschön für die Treue

„Wir bedanken uns als GWV, dass Sie uns als Mieter so lange treu geblieben sind und hoffen, dass Sie schön gewohnt haben und noch lange schön wohnen werden. Wir haben die Röbeler Vorstadt in den letzten Jahren noch ein bisschen aufgemotzt – extra für Sie“, sagte Hans-Jörg Löther augenzwinkernd als er die Präsente mit den besten Wünschen für die Zukunft überreichte.

Else Scholz zog am 1. September 1960 in ihre kleine Wohnung. Auf der Terrasse ist Zeit für Erinnerungen.

Aufbaustunden geleistet

„Als ich eingezogen bin, war hier alles Sand. Und wir haben

Quelle: Björn Wagener

Aufbaustunden geleistet, geholfen Fundamente auszuschachten. Das war ganz schön hart“. Heute unvorstellbar, damals ganz normal: „Bis Anfang der 1960er Jahre war es üblich, dass man sich am Bau von Wohnungen beteiligte, wenn man eine Wohnung haben wollte“, berichtet Löther.

Dennoch war die damals junge Frau froh, überhaupt eine Wohnung in Wittstock zu bekommen. Als sie 1951 von Glienicke in die Stadt zog, hatte sie zunächst nur ein einzelnes Zimmer. Ab 1953 arbeitete sie im Möbelkombinat. Zu jener Zeit lernte sie auch ihren Mann kennen.

Wohnung war anfangs primitiv

Die Wohnung, die die beiden dann bekamen, „war primitiv. Die Küche hatte nur einen Ausguss. Aber wir waren ja schon froh, dass wir Wasser aus Wand hatten“, erinnert sich Else Scholz.

Als sie einzog, zahlte sie für die rund 50 Quadratmeter eine Monatsmiete von 32,85 DDR-Mark, inklusive Wasserversorgung, Grünanlagenpflege und Winterdienst. „Umgerechnet wären das heute 8,59 Euro“, so Hans-Jörg Löther.

Sanierung ab den 1990er Jahren

Von 1994 bis 96 wurden die Wohnungen in der Röbeler Vorstadt saniert – Heizung, Fenster und Elektroaanlagen erneuert. Kabelfernsehen lag nun ebenfalls an. Ab 2015/16 wurden die Häuser neu gedämmt; das Wohnumfeld gestaltet; die Fernwärmeversorgung in die eigene Hand genommen und die Straße vorm Haus saniert. „Pro Wohnung wurden in diesen Block insgesamt 52.500 Euro investiert“, so Löther über das Haus, in dem Else Scholz wohnt. Nicht alles, was man hätte auf die Miete umlegen können, sei auch umgelegt worden. „Seit 1998 gab es hier keine reale Mietsteigerung“, hat Hans-Jörg Löther ausgerechnet.

Schöne Zeiten verlebt

„Ich habe hier mit meinem Mann und unserer Tochter schöne Zeiten verlebt. Seit alles saniert ist, hat auch der Hund nach den Spaziergängen keine so schmutzigen Füße mehr“, erzählt Else Scholz. Nur die Gemeinschaft innerhalb des Wohngebietes sei früher größer gewesen.

Die Wohnungen in der Röbeler Vorstadt sind begehrt, vor allem, wenn sie über eine Terrasse verfügen. Stabile Mieter, die ihrer Wohnung treu bleiben, sind der GWV am liebsten. Nach acht bis neun Jahren ziehen Menschen durchschnittlich um, so der GWV-Chef. Für Else Scholz kommt ein Umzug nicht in Frage. „Ich bin hier wunschlos glücklich.“

Von Björn Wagener