Wittstock

Jetzt drängelt die Zeit. Nur noch wenige Tage werden bei der 23. Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ im Kreis Ostprignitz-Ruppin (OPR) Geschenke gesammelt. Die gepackten Kartons mit Spiel- und Schulsachen, Hygieneartikeln und Süßigkeiten können bis Montag, 15. November, in Wittstock abgegeben werden.

Das christliche Hilfswerks „Samaritan’s Purse“ ist Träger der bundesweiten Aktion. Bei „Weihnachten im Schuhkarton“ geht es darum, Kindern im Alter von zwei bis 14 Jahre in bedürftigen Lebensverhältnissen eine Freude zu bereiten. Zielländer sind in diesem Jahr wieder Moldawien, Ukraine, Weißrussland, Bulgarien, Rumänien und Polen.

Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ in Wittstock läuft seit 1999

Bei Kornelia Leddin in der Kyritzer Straße in Wittstock laufen die Fäden für „Weihnachten im Schuhkarton“ zusammen. Schon seit 1999 unterstützt sie mit ihrer Familie und weiteren Helfern ehrenamtlich die überkonfessionelle Initiative. Mittlerweile gibt es im Kreis OPR sechs Sammelstellen in Wittstock, Neuruppin und Neustadt.

Bislang sind 240 Pakete aus den allen Sammelstellen hier eingegangen“, sagte Kornelia Leddin am Donnerstag. Durchschnittlich 400 Hilfspakete kommen Jahr für Jahr in OPR zusammen. 603 gepackte Schuhkartons im vergangenen Jahr markieren jedoch eine neue Höchstmarke.

Kornelia Leddin macht eine Transportkiste reisefertig. Zwölf offizielle Faltkartons passen dort hinein. Quelle: Christamaria Ruch

Familie Leddin in Wittstock stieß „Weihnachten im Schuhkarton“ in Ostprignitz-Ruppin an

„Erfahrungsgemäß kommen die meisten Pakete ganz kurz vor Abgabeschluss“, sagt Kornelia Leddin. Sie nimmt sich Jahr für Jahr ein bis zwei Wochen Urlaub, um die Spendensammlung erfolgreich zu Ende zu führen. „Mir liegt die Aktion immer wieder am Herzen, es macht mir Spaß und Freude, wenn durch all unser Wirken Kinder glücklich gemacht werden“, sagt Kornelia Leddin. Und: „Schön, wie sich im Laufe der Jahre die Aktion in der Region herumgesprochen hat.“

Jeder Karton bei „Weihnachten im Schuhkarton“ wird vor dem Versand durchgesehen und kontrolliert

Mit dem Abgeben der Pakete haben zwar die Spender ihren Beitrag geleistet, aber dann beginnt die logistische Arbeit für die ehrenamtlichen Helfer. „Jeder Karton wird durchgesehen und kontrolliert, ob die Zusammenstellung stimmt“, sagt Kornelia Leddin. Durchschnittlich zehn Minuten dauert die Durchsicht eines Kartons.

Falls einzelne Geschenke ausgetauscht oder halbvolle Kartons noch aufgefüllt werden müssen, stehen schon Kisten mit Ersatzsachen bereit: Schulhefte, Buntstifte, Kuscheltiere, Socken und Schokolade. Dabei investiert Kornelia Leddin mit ihrer Familie viel Geld, kann aber gleichermaßen externe Sachspenden verwenden.

Mit Liebe gepackt: Dieser Schuhkarton enthält viele schöne Geschenke und ein gemaltes Bild. Quelle: Christamaria Ruch

Langsam wird es eng. „Wenn alles fertig gepackt ist, sind Wohnzimmer und Küche vollgestellt“, sagt Kornelia Leddin. Von den offiziellen Faltkartons passen zwölf in eine Transportkiste mit dem Siegel des Hilfswerkes „Samaritan’s Purse.“

Am der Kiste steht, für welche Altersgruppe die Geschenke von „Weihnachten im Schuhkarton“ geeignet sind“

Gut sichtbar markiert Kornelia Leddin auf der Außenseite der Kiste, für welche der drei Altersgruppen die Geschenke vorgesehen sind. Außerdem trägt sie die Postleitzahl von Wittstock ein. Denn erst im zentralen Sammellager in Berlin wird anhand dieser Postleitzahlen entschieden, wohin die Pakete gehen.

Auf einen Blick ist sichtbar, aus welcher Region die Kartons zu Weihnachten kommen und für welche Altersgruppe sie bestimmt sind. Quelle: Christamaria Ruch

„Ich bin immer wieder überrascht, welche Ideen die Spender beim Paketpacken haben“, sagt Kornelia Leddin. Dabei sieht sie einen Karton durch und freut sich sichtlich. „Da steckt viel Liebe drin, auch noch ein gemaltes Bild und ein Gruß von einem Kind“, sagt sie, verschließt den Schuhkarton, und schon wandert dieser in den Stapel im Zimmer.

Noch bis Montag, 15. November, jeweils von 9 bis 20 Uhr können gepackte Pakete für „Weihnachten im Schuhkarton“ bei Kornelia Leddin in der Kyritzer Straße 19 in Wittstock abgegeben werden.

Von Christamaria Ruch