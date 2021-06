Wittstock

Imme Thonack von der Waldringgrundschule in Wittstock holte am vergangenen Freitag den vierten Platz beim Bundesschülerwettbewerb „Junior.ING“ für junge Ingenieurtalente. Die Brandenburger Landessiegerin startete mit Gewinnern aus insgesamt 14 Bundesländern. Das Thema „Stadiondach – durchdacht konstruiert“ stand in diesem Jahr im Mittelpunkt.

„Ich war ganz aufgeregt und bin total glücklich“, sagt die zwölfjährige Imme Thonack aus Sewekow. Sie überzeugte mit ihrem Modell „Skyview“ (Himmelsblick) nun auch die sechsköpfige Jury beim Bundesfinale.

Imme Thonack von der Waldringgrundschule Wittstock startete gegen 13 weitere Landessieger

Imme startete in der Altersgruppe I bis Klasse 8. Dort schickten 1473 Schüler aus 14 Bundesländern insgesamt 672 Modelle von Stadiondächern ins Rennen. Über die Landeswettbewerbe schafften es schließlich 42 Schüler mit 14 Modellen ins Bundesfinale. Neben Einzelbewerbern wie Imme Thonack bewarben sich auch Schülergruppen.

Der vierte Platz auf Bundesebene ist ein großer Erfolg

Mit dem vierten Platz ist für die Schülerin der sechsten Klasse ein Preisgeld in Höhe von 200 Euro verbunden. Imme Thonack verfolgte die Preisverleihung in einer Aufzeichnung. „Ich hatte den langen Tisch mit allen Modellen gesehen und gehofft, unter den ersten Plätzen zu sein.“

Die zwölfjährige Imme Thonack freute sich Ende April über den Landessieg beim Modellbauwettbewerb. Damals verfolgte sie zu Hause die Prämierung am Computer und konnte ihr Glück kaum fassen. Ähnlich sieht sie ihren vierten Platz beim Bundesfinale der Ingenieurkammern. Quelle: Christamaria Ruch

Nach den ersten vier Plätzen belegten alle weiteren Modelle jeweils einen fünften Platz. Auch vor diesem Hintergrund ist der Erfolg der Wittstocker Schülerin zu würdigen.

Alle Bundesfinal-Modelle werden im Deutschen Technikmuseum in Berlin ausgestellt

Das Bundesfinale wurde virtuell aus dem Deutschen Technikmuseum in Berlin übertragen. Dort werden alle Modelle des Bundesfinals vom 1. Juli bis 31. Dezember ausgestellt. „Natürlich besuchen wir die Ausstellung“, sagt Immes Vater Kay-Michael Thonack.

„Ich hätte nie mit dieser Platzierung gerechnet, vor allem, weil sich Imme gegen große Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen behauptet hat“, sagt ihre Mutter Ellen Thonack.

Darüber hinaus starteten Schüler beim Bundesfinale in der Altersgruppe II ab Klasse 9. Dort gewann Anakin Priebe aus Potsdam den zweiten Platz.

Jury lobt Imme Thonacks Stadiondach-Modell

Die Jury unter Vorsitz von Professor Helmut Schmeitzner, Vorstandsmitglied in der Bundesingenieurskammer, lobte Imme Thonacks Modell: „Es überzeugt durch eine klare Struktur. Die Papierröhren des Modells weisen eine große Steifigkeit auf, was die Konstruktion sehr stabil und robust macht. Es gibt sehr schöne Details, handwerklich sehr gut verarbeitet.“

Aus Wittstocker Sicht ist der Modellbauwettbewerb in diesem Jahr ein Erfolg auf ganzer Linie. Mit Imme Thonacks Erfolg ging erstmals ein Landessieg nach Wittstock. Der vierte Platz beim Bundesfinale krönt ihre Arbeit.

Bereits im September startet der nächste Modellbauwettbewerb in allen Bundesländern. Dann geht es um das Thema Sprungschanze. „Da mache ich wieder mit“, sagt Imme Thonack.

Lob kommt von mehreren Seiten in Wittstock

„Das ist großartig, wir sind hellauf begeistert“, sagt Thomas Winter, kommissarischer Schulleiter an der Waldringgrundschule. „Das ist ein super Erfolg“, sagt Bauingenieurin Bärbel Heuer aus Babitz. Sie begleitet seit 2014 den Schülerwettbewerb in Wittstock und leitet die Regionale Beratungsstelle der Brandenburger Ingenieurkammer (BBIK) in Babitz.

„Dass Imme es mit ihrem technisch versierten, schlichten und schnörkellosen Modell so weit nach vorn schafft, freut mich sehr“, so Heuer. In der Modellausstellung im Deutschen Technikmuseum in Berlin sieht sie eine „Würdigung der Arbeiten.“ Damit gelingt es, das Thema Ingenieurarbeiten einer breiten Öffentlichkeit besser zu vermitteln.

Von Christamaria Ruch