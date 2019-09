Buntes Erntefest in Wulfersdorf gefeiert

Wulfersdorf

Bunt, bunter, Wulfersdorf: Der Ort zwischen Biesen und Freyenstein putzt sich am Samstag liebevoll heraus. Denn es wird Erntefest gefeiert. Die Ortsdurchfahrt säumen unzählige dekorative Utensilien rund um die Ernte: Figuren, eine Erntekrone, Gebinde an und in Zäunen, geschmückte Erntetechnik und vieles mehr. Gefühlt ist fast das ganze Dorf auf den Beinen.

Gemütlich vor den Häusern

Vor den Häusern haben es sich etliche Dorfbewohner an Tischen

oder auf Eingangstreppen gemütlich gemacht. Sie warten auf den Ernteumzug.

So wie Hanni und Ullrich Lemke, die mit Bekannten aus Papenbruch an einem Tisch Platz genommen, haben. Ins Auge fällt vor allem der außergewöhnliche Kopfschmuck der Damen. „Der stammt aus Helgoland“, berichtet Hanni Lemke. Das Areal vorm Haus ist bunt geschmückt. Da steckt sichtlich viel Arbeit drin. „Ja, man muss sich schon dafür interessieren“, sagt die Seniorin.

Mit viel Liebe zum Detail

Mit ähnlich viel Fleiß und Liebe zum Detail hat Eckhard Graupmann den Bereich vor seinem Haus geschmückt. Unzählige bunte Kleinteile rund um die Ernte – Kürbisse, Maiskolben, Äpfel, kleine Strohpuppen, eine geschmückte Kunststofffigur und vieles mehr ergeben einen echten Hingucker. Etwa eine Woche habe es gedauert, bis der Schmuck zum Fest fertig war, berichtet der 82-Jährige.

Dann – gegen 13.45 Uhr – rollt der Ernteumzug auch schon heran. Gestartet war er in Karl-Marx-Hof. Vorneweg die örtliche Sportgruppe „Hupfdohlen“ auf bunt geschmückten Fahrrädern – frei nach dem Motto „ Oktoberfest“. Danach folgen viele bunte Erntefahrzeuge mit bestens gelaunten Mitfahrern, die den Zuschauern zuwinken oder -prosten.

Bis zum Festgelände an der Feuerwehr

Es geht die gesamte Ortsdurchfahrt entlang bis zum Gelände an der Feuerwehr kurz vorm Ortsausgang in Richtung Biesen. Auf dem dortigen Festgelände gibt es allerhand Unterhaltung und Musik für Groß und Klein.

Für ein gelungenes Erntefest ziehen in Wulfersdorf zuvor alle an einem Strang – die Feuerwehr, die Sportgruppe, der Jugendklub, die Kita, all die Menschen, die ihre Häuser schmückten – und natürlich der Ortsbeirat. Das Fest hatte schon mit einem sehr gut besuchten Laternenumzug am Freitagabend begonnen.

Stärker mit Nachbarn zusammenarbeiten

„Wir wollen künftig stärker mit unseren Nachbarn in Niemerlang, Tetschendorf und Ackerfelde zusammenarbeiten, die Gemeinschaft pflegen und gemeinsam feiern“, sagt Ortsvorsteherin Tina Kreißl. Sie freut sich darüber, dass sich Mitfahrer aus den Nachbarorten bereits am Ernteumzug beteiligten und auch, dass neu nach Wulfersdorf gezogene Einwohner beim Fest dabei sind. All das stärke das Zusammengehörigkeitsgefühl.

Von Björn Wagener