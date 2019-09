Biesen

Für die Wariner Musikanten aus Mecklenburg hielt das Erntefest am Samstag in Biesen eine besondere Herausforderung bereit. Die sechs Musikanten nahmen auf einem Hänger Platz und fuhren im Ernteumzug mit. Bei Hitze und Sonne satt spielten sie Blasmusik.

Beim Spielen auf die Zähne aufpassen

„Wenn das Auto plötzlich anhält oder bei der Fahrt ins Ruckeln gerät, müssen wir aufpassen, dass uns keine Zähne heraus geschlagen werden“, sagte Ralf Matschiner. Einmal sei das bereits passiert, erinnert sich die Truppe. „Aber das gehört alles dazu“, sagt Ralf Matschiner.

Das vierte Mal in Folge sorgten die Wariner Musikanten für gute Laune in Biesen. Wegen der Landtagswahl am Sonntag verzichteten die Veranstalter auf den musikalischen Frühschoppen.

Deshalb sorgten die Musikanten bereits beim Umzug für flotte Töne. Später umrahmten sie die Feier auf dem Wirtschaftshof der Landwirtschaftlichen Produktions- und Dienstleistungsgenossenschaft (LPDG).

Ernteumzug einmal quer durch Biesen

Jahr für Jahr setzt sich eine Blechkolonne in Biesen in Gang, steuert Eichenfelde und Heinrichsdorf an und rollt am Ende quer durch Biesen. Jan Klähn ist Traktorist in der LPDG und fuhr einen Traktor Mc Cormick mit Besuchern aus Glienicke und Jabel.

Nun reihte sich auch ein alter Trabant mit Milchkannen und Kartoffelsäcken auf dem Dach ein. Mehrere Generationen der Familie Francke aus Biesen hatten das Fahrzeug geschmückt.

Mit Kind und Kegel fuhr Familie Francke im alten Trabant mit Hänger beim Umzug mit. Quelle: Christamaria Ruch

Der 83 Jahre alte Konrad Francke als Familienoberhaupt nahm auf dem Beifahrersitz Platz, und die Urenkel machten es sich auf der Rückbank bequem. „Das sind in diesem Jahr verschärfte Bedingungen“, sagte Burkhard Schultz, Vorstandsvorsitzender der LPDG. Bereits am Montag beginnt die Maisernte – wegen der Trockenheit 14 Tage früher als sonst.

Von Christamaria Ruch