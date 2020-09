Wittstock

Dozent Jürgen Schuh sitzt an seinem Schreibtisch bei Mannheim. Um seinen Zuhörern in Wittstock Grundsätzliches rund um die Bedienung und Nutzung von Smartphones zu erklären, musste der ehemalige Polizist nicht extra an die Dosse reisen. Beim ersten digitalen Stammtisch in der Begegnungsstätte der Volkssolidarität in der Poststraße referierte über eine Videoschalte.

Dabei klärte er zuerst mit den Teilnehmern Fragen zum Mobilfunkvertrag ab. Neben Prepaid-Karten gebe es auch Prepaid-Verträge. Gegenüber Zwei-Jahres-Verträgen hätten diese den Vorteil, monatlich kündbar und oft noch günstiger zu sein. Angeboten würden sie sogar von Discountern wie Aldi.

Anzeige

Dozent Jürgen Schuh klärte mit den Teilnehmern Fragen rund um Smartphone und Mobilfunkvertrag ab. Quelle: Christian Bark

Weitere MAZ+ Artikel

Weiterhin empfahl der Dozent den Zuhörern eine Drittanbietersperre. „Ein Klick aus Versehen auf ein Werbebanner kann manchmal einen zahlungspflichtigen Vorgang vorantreiben“, erklärte Jürgen Schuh. Die Drittanbieter kassierten das Geld dann über die Mobilfunkrechnung ein.

So eine Drittanbietersperre funktioniert laut Jürgen Schuh aber nur über den Kontakt zum Mobilfunkanbieter. Wichtig sei zudem, mobile Daten in dem Fall ausgeschaltet zu haben, weil so Drittanbieter sofort die Nummer des Nutzers erfahren würden.

Mobile Daten können teuer werden

Das gelte übrigens auch für Prepaid-Karten-Nutzer. „Es können Gebühren von bis zu 29 Cent pro Megabyte anfallen“, sagte der Dozent. Dann sei das Guthaben schnell aufgebraucht.

„Man lernt nie aus. Ich persönlich interessiere mich sehr für diese Technik und ihre Möglichkeiten“, sagte etwa Teilnehmer Lothar Franke aus Wittstock.

Der nächste Stammtisch findet am Donnerstag, 15. Oktober, um 15 Uhr in der Poststraße 11 statt. Diesmal zum Thema „Online-Kommunikation, Emails Messenger und Videotelefonie“. Die Unkostenpauschale beträgt fünf Euro, inklusive Getränke. Volkssolidaritätsmitglieder zahlen zwei Euro.

Von Christian Bark