Wittstock

Der erste offizielle Spaziergang auf dem neuen Friedensweg in Wittstock führte Aktive aus der Stadt und Fördermittelgeber des Landes Brandenburg am Dienstagnachmittag zusammen. Bereits Ende März wurde dieser im kleinen Rahmen eröffnet. Coronabedingt musste der Rundgang damals ausfallen und wurde um sieben Monate verschoben.

Drei Reliefplatten aus Bronze sind am Bahnhof, am Rathaus und am Dosseteich in den Boden eingearbeitet und umrahmen den Wittstocker Friedensweg. Dieser führt an 16 Stationen im öffentlichen Raum durch die Stadt. Der Friedensweg verbindet das Thema Krieg und Frieden und setzt sich kritisch mit den hiesigen Denkmälern und Erinnerungsorten auseinander. Somit entsteht in der Stadt eine neue Sicht auf dieses Thema.

Friedensweg in Wittstock führt an 16 Stationen zum Thema Krieg und Frieden entlang

„Es gibt viele stille Orte in der Stadt, die bei einem Rundgang erkundet werden können“, sagte Georgia Arndt, Amtsleiterin für Kultur und Tourismus. Dazu zählen unter anderem das Denkmal für die Opfer des Faschismus, Gedenktafeln zum Todesmarsch 1945, der sowjetische Ehrenfriedhof am Bahnhof und die Stolpersteine auf dem Marktplatz.

Das Denkmal für die Opfer des Faschismus im Friedrich-Ebert-Park in Wittstock gehört zum Friedensweg. Quelle: Christamaria Ruch

Die Stadt beteiligte sich unter der Dachmarke Kulturland Brandenburg an dem Themenjahr 2020 „Krieg und Frieden. 1945 und die Folgen in Brandenburg.“ Die Plattform kulturelle Bildung stellte 15 000 Euro für die drei Reliefplatten bereit. Kulturland Brandenburg unterstützte mit 6000 Euro die inhaltliche Entwicklung zum Friedensweg sowie den Faltplan dazu.

An den einzelnen Stationen des Friedensweges wurden Rosen abgelegt. Quelle: Christamaria Ruch

21 000 Euro aus dem Kulturministerium Brandenburg finanzierten den Friedensweg in Wittstock

Beide gehören als Säulen zur brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte; das Geld kam aus dem Landesförderprogramm des Brandenburger Kulturministeriums. „Wittstock hat mit dem Friedensweg wieder etwas Neues für den Tourismus in der Hand“, sagte Karin Kranhold am Dienstag. Sie leitet das Regionalbüro Potsdam der Plattform kulturelle Bildung.

Die Gedenktafel für Melli Beese am Markt in Wittstock. Quelle: Christamaria Ruch

Anfang 2019 entwickelte Markus Hennen erste Ideen dafür. Hennen war von 1993 bis 2016 Sanierungsbeauftragter der Stadt Wittstock und verantwortete im Auftrag der Stadt dieses Projekt. „Uns war 2019 nicht klar, welche Tragweite das Projekt haben wird“, sagte er. Und: „Wittstock bekennt sich zu seinen Denkmälern. Die Erinnerungsorte erhalten und in einen neuen Kontext zu stellen, das war unser Ziel.“

Markus Hennen entwickelte das Konzept für den Friedensweg in Wittstock und führte am Dienstag erstmals offiziell eine Gruppe durch die Stadt. Quelle: Christamaria Ruch

Markus Hennen und Florian Flierl gestalteten den Friedensweg in Wittstock

Parallel dazu reifte beim Bildhauer Florian Flierl die Idee zu einer Freiraumgalerie in Wittstock. Beide Ideen konnten nun zusammengeführt werden. 20 Reliefplatten sind langfristig entlang des Friedensweges geplant. „Der Rundgang ist wie eine Schnipseljagd durch die Stadt“, sagte Markus Hennen. Er gab an den einzelnen Stationen Einblick in die jeweilige Geschichte. Die Besucher legten jeweils weiße Rosen nieder und hielten inne.

Die Reliefplatte am Bahnhof in Wittstock zeigt bildliche Darstellungen zum Thema Frieden. Dazu gehören das Füllhorn, der Friedens- und Verkündigungsengel. Quelle: Christamaria Ruch

Der Bildhauer Florian Flierl arbeitete mit Schülern des Gymnasiums Wittstock zusammen

Der Bildhauer Florian Flierl setzte sich gemeinsam mit Schülern des Geschichtskurse Klasse 10 im Städtischen Gymnasium in Wittstock mit dem Thema auseinander. Dabei lernten sie auch bildliche Darstellungen zum Thema Frieden kennen. „Das Füllhorn, der Friedens- und Verkündigungsengel gehören dazu“, sagte Florian Flierl.

Die Stolpersteine zum Gedenken an die jüdischen Einwohner Hedwig und Gerhardt Rehfisch. Quelle: Christamaria Ruch

Sie befinden sich auf der Reliefplatte am Bahnhof. „Da ist gut etwas bei rausgekommen“, sagte der Geschichtslehrer Christian Mahnke. Markus Hennen zeigte sich nach zwei Stunden zufrieden mit der Premiere des Rundgangs. „Das war angemessen“, sagt er und fing damit auch die Stimmung unter den Besuchern auf.

Von Christamaria Ruch