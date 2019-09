Erstes Wald-Erlebnis-Camp in Alt Daber

Alt Daber

Abenteuer in der Natur erleben – das können Kinder vom 7. bis 11. Oktober am Daberturm-Ensemble in Alt Daber. Dort laden die Stadt Wittstock und die Wildnisschule Seenland erstmals zu einem Wald-Erlebnis-Camp ein.

Kinder von sechs bis zwölf Jahren haben die Möglichkeit, spannende Tage weitgehend unter freien Himmel zu verbringen: „Wir wollen die Kinder in die Natur holen – spielen, schnitzen, Hütten bauen, fechten, Seile flechten aus Pflanzen, Tierspuren erkennen und vieles mehr stehen auf dem Programm“, sagt Wildnis-Pädagoge Sven Gottschalk, der die jungen Abenteurer anleiten wird. Vormittags geht es in den Wald, nachmittags gibt es Aktionen im Camp am Daberturm.

Das Wald-Erlebnis-Camp findet in der genannten Zeitspanne täglich von 8.30 bis 16.30 Uhr statt. Verpflegung für den jeweiligen Tag müssen die Kinder selbst mitbringen. Das Camp bietet Platz für zehn bis 20 Kinder.

Kosten für die fünf Tage pro Teilnehmer: 150 Euro, Geschwister je 130 Euro. Diese Summen werden sich vermutlich aber noch verringern. Denn der Förderkreis Prignitzer Museen sponsert das Wald-Erlebnis-Camp finanziell.

Anmeldungen für das Camp sind noch möglich in der Wildnisschule Seenland unter Telefon: 039833/27 73 66 oder 0173/2 06 07 43.

Von Björn Wagener