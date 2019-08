Wittstock

Im Raum Wittstock rollt seit Montag das wahrscheinlich erste Auto im Landkreis OPR, das über einen Wasserstoff-Antrieb verfügt. Den Hyundai Nexo hat sich Jürgen Mendel aus Sewekow zugelegt. Am Montagnachmittag nahm er das Fahrzeug im Autohaus Kipcke im Sonnenweg 9 in Wittstock in Empfang. Mit dabei war auch Bürgermeister Jörg Gehrmann.

Ganz ohne Abgase

Das Besondere: Dieses Auto fährt völlig ohne Abgase. Aus dem Auspuff kommen nur Wasser und Luft. Diese Technologie ist zukunftsweisend, aber aufwendig in der Herstellung.

„Bisher wurden 2000 Exemplare gebaut. Davon blieben 1300 in Südkorea. Die restlichen 700 verteilen sich auf der ganzen Welt“, berichtet Geschäftsführer Jörg Kipcke. Wer ein solches Auto bestellt, müsse fast ein Jahr lang warten. „Es gibt einfach nicht genügend davon.“

Nächste Tankstelle in Hagenow

Die nächste Tankstelle befindet sich in Hagenow ( Mecklenburg-Vorpommern). Eine weitere soll demnächst in Neuruppin folgen. Die Reichweite beträgt rund 700 Kilometer. Eine Tankfüllung koste etwa 60 Euro. Das Tanken sei ähnlich rasch erledigt wie an einer herkömmlichen Zapfsäule.

Technologie der Zukunft

Für Jürgen Mendel, von Hause aus Chemiker, ist Wasserstoff der Antrieb der Zukunft. „Wasserstoff wird das Erdöl als Energieträger ablösen.“ Auch die heutigen reinen Elektromobile sieht er nur als Übergangslösung. Die Batterieherstellung sei zu aufwendig und koste „Unmengen an Wasser“. Aus Mendels Sicht sei die Wasserstoff-Technologie „unersetzlich“.

Von Björn Wagener